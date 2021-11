Porto Alegre Cais Embarcadero é inaugurado oficialmente na zona portuária de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

Área de gastronomia e entretenimento funcionava experimentalmente nos últimos seis meses. (Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini)

Uma cerimônia com a presença de diversas autoridades marcou, no final da tarde desta quinta-feira (18), a inauguração oficial do Cais Embarcadero, no Centro Histórico de Porto Alegre. Já funcionando experimentalmente há seis meses, o espaço de 19 mil metros-quadrados fica no trecho do porto do Guaíba entre a Usina do Gasômetro e o Armazém A-7.

Desde então, aproximadamente 300 mil pessoas visitaram o local, transformado em um complexo de restaurantes, bares, parque náutico e outras opções de entretenimento.

Em maio, o governo gaúcho assinou o contrato de concessão com o grupo Embarcadero Empreendimentos, que passou a administrar por 66 meses a área (pertencente ao Estado), mediante pagamento compensatório de R$ 400 mil por ano, valor que aumenta conforme a receita das locações de espaços e realização de eventos.

O negócio foi viabilizado após o rompimento por parte do governo do Estado com a antiga concessionária responsável pela área do cais. A decisão foi tomada em 2019, com base em avaliação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) que constatou infrações e descumprimento de obrigações contratuais.

O Estado também solicitou a desvinculação da área com a poligonal portuária, a fim de derrubar as restrições para uso comercial da área.

“Com forte respaldo jurídico, tomamos uma decisão que foi inclusive criticada por alguns na época, mas estávamos em uma situação de concessão há dez anos de algo que não mostrava resultados”, relembrou o governador Eduardo Leite, presente na cerimônia. Ele prosseguiu em seu discurso:

“Rescindimos o contrato com a antiga concessionária e contratamos diretamente os empreendedores para manutenção do Cais Embarcadero, iniciativa que já estava em tratativas e que tem a cara que queremos para o nosso Estado, voltado à nova economia, acolhedor e onde as pessoas queiram estar e se encontrar”.

Próximos passos

Na semana que vem, o governo do Estado deve apresentar os primeiros passos do novo modelo de negócio para o processo de concessão da área total do cais. No foco da iniciativa está a sustentação financeira para próximos empreendimentos na área.

Também estavam presentes o prefeito Sebastião Melo, o vice-governador e titular da Secretaria da Segurança Pública (SSP), Ranolfo Vieira Júnior e o secretário extraordinário de Parcerias, Leonardo Busatto, juntamente com o superintendente da autarquia Portos RS, Fernando Estima.

Do setor privado, compareceram ao evento o sócio da Embarcadero Empreendimentos, Eugênio Corrêa, o diretor-geral da Tornak Holding, Fernando Tornain, e o fundador da DC Set Group, Cicão Chies.

Muro da Mauá

Na mesma região da capital gaúcha, a prefeitura vai inaugurar às 18h30min desta sexta-feira (19) a obra de revitalização do Muro da Mauá. A transformação da estrutura de 750 metros de extensão entre a Secretaria Estadual da Fazenda e as proximidades do Gasômetro vem sendo realizada desde agosto, a fim de torná-la mais atrativa à população.

O trabalho foi executado por um consórcio entre as empresas Sinergy e HMidia, vencedor do chamamento público. Ambas serão responsáveis também pela revitalização e manutenção do local.

(Marcello Campos)

