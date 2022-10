Porto Alegre Cais Embarcadero, em Porto Alegre, terá eventos especiais em novembro

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2022

Programação tem como destaques a contemplação do por do sol e a apreciação de vinhos. (Foto: Fabiana Marcon/Divulgação)

Consagrado pelo mix entre o que há de mais moderno em Porto Alegre e a referência histórica de sua localização, o Cais Embarcadero (Centro Histórico) terá em breve dois eventos especiais: “Tributo ao Pôr do Sol” e “Vinho no Cais”. Ambos serão realizados em novembro.

Em uma cidade cujo fim de tarde sobre o Guaíba é um de seus cartões-postais, o “Tributo ao Pôr do Sol” promete momentos inspiradores aos sábados e domingos. Na programação, poemas e histórias que proporcionam um momento inédito de contemplação.

Para o pré-lançamento, na próxima terça-feira (25), foi preparado um encontro restrito a convidados. Dentre os destaques está a locução do ator gaúcho Werner Schunneman para um texto de autoria de Rodrigo Cadorin e que ressalta a magia dessa experiência.

Já para os amantes do vinho, o mesmo cenário foi escolhido para o festival “Vinho no Cais”, de 2 a 6 de novembro. Organizado em parceria com a empresa gaúcha Wine Locals (plataforma de compartilhamento de experiências sobre bebidas, viagens e gastronomia), o evento inclui degustações orientadas e jantares especiais que prometem aguçar os cinco sentidos.

Outros detalhes serão revelados nos próximos dias. Confira as atualizações nas redes sociais do Cais Embarcadero e da Wine Locals.

Bienal do Mercosul

O espaço também tem funcionado – literalmente – porta de entrada para o evento iniciado em 15 de setembro e que prossegue em Porto Alegre até o dia 20 de novembro: a 13ª Bienal do Mercosul.

Afinal, o contato do público com as obras expostas durante a mostra internacional no Armazém A-6 do cais do porto (inserido no circuito do megaevento na cidade) tem como acesso justamente o Embarcadero. Ali estão obras de 12 dos 99 artistas participantes – saiba mais em bienalmercosul.art.br.

Sobre o Embarcadero

Inaugurado em maio de 2021 na avenida Mauá nº 1.050 (imediações da Usina do Gasômetro), o Cais Embarcadero é um empreendimento resultante de parceria entre as empresas DC SET Group e Tornak Holding. O objetivo é revitalizar, proporcionar novos usos e estimular o convívio social em um dos lugares mais admirados de Porto Alegre.

A área de aproximadamente 20 mil metros-quadrados já recebeu mais de 3 milhões de visitantes – estima-se que em torno de 40% deles moram fora da capital gaúcha. Somando-se os visitantes locais, o movimento médio é atualmente estimado em 25 mil pessoas a cada fim de semana.

(Marcello Campos)

