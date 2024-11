Rio Grande do Sul Cais Embarcadero reabre nesta terça-feira após seis meses fechado devido à enchente de maio

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

Para a reconstrução do empreendimento foram investidos R$ 15 milhões entre parque, lojistas e atrações. (Foto: Edu Garcya)

Um dos principais pontos turísticos de Porto Alegre, o Cais Embarcadero será reaberto ao público nesta terça-feira (12). O local foi fechado em maio devido à enchente histórica que atingiu a Capital. O complexo, inaugurado em novembro de 2021, reúne restaurantes, bares e outras opções de lazer. A estrutura foi restaurada para receber os visitantes.

O tão esperado reencontro com o público terá novos espaços de lazer e novidades de operações: Voa Park, Tawa Bar, Tapas y Besos, Pizzaria Famiglia Facin e Japesca Temakeria, que serão inauguradas nos próximos meses. Para a reconstrução do empreendimento foram investidos R$ 15 milhões entre parque, lojistas e atrações.

Entre as novidades de lazer no Embarcadero está o Beach Club revitalizado com novo paisagismo e iluminação cênica. Um espaço kids reformulado com três cenários diferentes para proporcionar experiências sensoriais completas, incluindo uma área com gramado sintético colorido, uma área com areia, uma área com jatos de água. O novo pet park, para garantir a diversão dos pets que forem visitar o parque. E a praça náutica, instalada com três flutuantes para embarque e embarque e desembarque, além de passeios de barco que podem ser contratados no local, com veleiro, lancha e barco pirata.

Após meses de reconstrução, Fabiana Marcon, Diretora Geral do Cais Embarcadero, afirma que este reencontro com o público é muito esperado. “Foi um período de recuperação e resiliência para muitos de nós. Nestes cinco meses, trabalhamos incansavelmente, em parceria com os empreendedores, lojistas e marcas apoiadoras, para o retorno das operações do Embarcadero. Estamos ansiosos para receber novamente visitantes em nosso parque. Preparando novidades, eventos e muita diversão e lazer para todos os gostos”, afirma.

Antes da reabertura, no dia 8, o governador Eduardo Leite fez uma visita ao local, com coletiva de imprensa, anunciando a ampliação em mais cinco anos do contrato do Embarcadero com o governo gaúcho.

Sobre o Cais Embarcadero

Situado entre o Lago Guaíba e o Centro Histórico, o Cais Embarcadero é um empreendimento resultante da parceria entre o DC SET Group e a Tornak Holding, com objetivo de revitalizar e proporcionar novos usos e convivência a um dos cartões postais de Porto Alegre. Ocupando uma área total de aproximadamente 20 mil m², o Cais Embarcadero conta conta com 38 operações de gastronomia, esporte, lazer e entretenimento.

Horário de Funcionamento: De terça a sexta-feira, das 11h às 22h30 e sábado, domingo e feriados das 10h às 22h30. Segunda-feira o parque está fechado para manutenção.

Acesso ao local

O acesso ao Cais Embarcadero é realizado de 3 formas. Quem for ao local de carro poderá estacionar no Cais Parking, estacionamento terceirizado, que fica localizado na Av. Pres. João Goulart 97. Já para os pedestres e aqueles que chegam através de carros de aplicativo e taxi, a entrada é feita através do portão localizado na Av. Pres. João Goulart, próximo da Usina do Gasômetro e da Rua Gen. Salustiano. Usuários de embarcações também podem acessar através dos flutuantes posicionados em frente ao empreendimento, com plataformas de acesso direto ao parque.

Operações no Cais Embarcadero

Bares e restaurantes Travessa Pôr do Sol: 20barra9; Isoj Nikkei Sushi Bar; Wills Bar; Famiglia Facin e Press do Cais.

Bares e restaurantes Alameda Gourmet: Ô Xiss; Just Cold; Guadalupe; Smashed Burger; Kioske do Pirata; Japesca Temakeria (NOVO) e Deu Crepe.

Bares e restaurantes do parque: Anexo/9; Eat Kitchen; Mamma Mia; Fuga Bar; DW; Alegrow; Cachorro Bravo; Larapoc; Água de Coco; Gran Churros Gourmet; Oca Pizza; Açaí Hub; Pizzaria Famiglia Facin (NOVO); Tapas y Besos (NOVO) e Tawa Bar (NOVO).

Outras operações do parque: Lojas Pompeia; Black Entertainment; Empório Estância das Oliveiras; Souvenir do Cais; Chilli Beans; Multiverso; Arena Embarcadero; Laghetto Sports Resort; Golden Lake; KTO e Voa Park (NOVO).

