Governador Eduardo Leite, prefeito Sebastião Melo e outras autoridades acompanharam o leilão em São Paulo Foto: Mateus Raugust/PMPA Governador Eduardo Leite, prefeito Sebastião Melo e outras autoridades acompanharam o leilão em São Paulo. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

Em um leilão com lance único na B3, em São Paulo, o Consórcio Pulsa RS arrematou nesta terça-feira (6) a concessão do Cais Mauá, um dos símbolos de Porto Alegre, por R$ 144,8 milhões.

O período de concessão da área à iniciativa privada é de 30 anos, com investimentos previstos de R$ 353,3 milhões para a revitalização e qualificação do local.

O trecho concedido vai da Usina do Gasômetro até a estação rodoviária, com extensão de três quilômetros e área de 181,2 mil metros quadrados. O vencedor do leilão assume o compromisso de reestruturar o patrimônio histórico (armazéns tombados e pórtico central) e revitalizar as docas nos cinco primeiros anos de concessão.

Ao todo, são 12 armazéns e três docas. As estruturas poderão ser utilizadas para edificações de uso residencial ou corporativo. A livre circulação para as pessoas está garantida e será proibida a cobrança de ingresso para acessar o cais a pé, conforme o governo do Estado.

A partir do leilão, há prazo de 60 dias para assinatura do contrato, análise e validação dos requisitos administrativos e econômico-financeiros do processo de concessão.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e outras autoridades acompanharam o leilão na Bolsa de Valores.

“Dia histórico para Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Concluímos o leilão da concessão do Cais Mauá, um dos símbolos da Capital gaúcha. O certame teve uma proposta, do consórcio Pulsa RS, que vai investir R$ 353,3 milhões para a revitalização e qualificação do local”, comemorou Leite.

“A arrecadação esperada com o comércio no cais é de R$ 12,5 milhões por ano, segundo estimativa. A geração de empregos projetada com a concessão é de 45 mil empregos diretos, 5 mil indiretos durante a fase de obras e 4 mil empregos permanentes na área do cais após a sua revitalização”, prosseguiu o governador.

“Momento histórico para a Porto Alegre que batalhamos para construir. A prefeitura se somou verdadeiramente ao projeto liderado pelo governo do Estado para tirar do papel esse sonho de todos os gaúchos, que é a revitalização do Cais Mauá. Ganha a cidade, ganha o Rio Grande do Sul”, declarou Melo.

