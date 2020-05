Notas Brasil Caixa abre 680 agências neste sábado para saque do auxílio

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

A Caixa vai abrir 680 agências neste sábado (9), de 8h às 12h, para atendimento do saque em espécie dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que recebem pela poupança social digital. As agências que estarão abertas podem ser consultadas no site do banco. Nos municípios que contam com mais de uma agência, vão funcionar 50% das unidades.

