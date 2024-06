Economia Caixa começa a liberar saldo do FGTS bloqueado durante atualização de aplicativo

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Saldo foi bloqueado durante transição para o novo modelo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Muitos trabalhadores tomaram um susto nas últimas semanas ao abrir o app da Caixa Econômica Federal para consultar e movimentar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Várias pessoas relataram nas redes sociais um bloqueio repentino de suas contas, o que gerou muita reclamação e dúvidas nos últimos dias. A boa notícia é que, aparentemente, o problema vem sendo resolvido.

Além da onda de incertezas e a impossibilidade de movimentar o saldo, o bloqueio inesperado também gerou um inconveniente a mais, pois também afetou as informações relacionadas às empresas nas quais as pessoas estão empregadas atualmente. Isso porque, em muitos casos, só era possível acessar apenas os montantes relacionados às empresas anteriores.

De acordo com a Caixa, o bloqueio aconteceu por conta da atualização nas rotinas no processamento do FGTS. “Em função da alteração da data de vencimento de recolhimento do FGTS, a Caixa está atualizando rotinas no processamento do fundo para se adequar ao novo modelo. A ação não gera impacto financeiro aos trabalhadores nem tampouco necessidade de comparecimento em agências do banco. A normalização das contas já foi iniciada”, diz o banco em nota.

A previsão é que o desbloqueio do FGTS para saque seja realizado em até seis dias úteis. A consulta ao saldo permanece disponível, bem como os serviços de saque-aniversário, amortização para financiamento e outros.

Bloqueio do saldo

O saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser bloqueado em diferentes circunstâncias, mas isso não implica perda do benefício, apenas indisponibilidade temporária do valor. Para resolver esse problema, é fundamental entender a razão do bloqueio.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o saldo do FGTS pode ser bloqueado por quatro principais motivos: antecipação do saque-aniversário, uso como garantia de empréstimo, razões jurídicas ou pedido do empregador.

Quando o FGTS é utilizado como garantia de empréstimo, como no consignado do saque-aniversário, algumas parcelas do saldo são bloqueadas. Isso também ocorre em financiamentos habitacionais.

Em alguns bancos, é possível antecipar parcelas do saque-aniversário por meio de empréstimos com juros mais baixos por causa da garantia de pagamento pelo bloqueio do saldo do FGTS. Para desbloquear o saldo, é necessário quitar ou antecipar as parcelas do empréstimo.

A Caixa informa que, se o empréstimo for quitado antes do vencimento, o saldo do FGTS utilizado como garantia será desbloqueado em até sete dias úteis depois da compensação do pagamento.

Ordens judiciais também podem bloquear o saldo do FGTS. Por exemplo, o não pagamento de pensão alimentícia pode resultar na utilização do saldo para quitar a dívida. Para desbloquear, é preciso quitar a dívida e solicitar um ofício do Poder Judiciário.

O empregador pode solicitar o bloqueio do saldo do FGTS para devolução de valores, como em casos de depósitos duplicados ou valores maiores que o devido. O trabalhador ou empregador deve contatar a Caixa e aguardar a análise do caso para desbloqueio.

Para verificar se o saldo do FGTS está bloqueado, basta acessar o aplicativo FGTS e verificar a presença de um símbolo de cadeado ao lado do saldo. Em caso de dúvidas, o atendimento presencial nas agências também está disponível para esclarecimentos.

