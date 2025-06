Brasil Caixa contrata irmão de prefeito, que retribui com emprego para parente do presidente do banco

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2025

João Antônio Holanda Caldas foi deputado federal pelo Pros durante cinco meses, depois de ser eleito suplente nas eleições de 2018 pelo estado da Bahia. (Foto: Marcelo Camargo/ABr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em uma dobradinha entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Maceió, o irmão do prefeito da capital alagoana foi contratado pelo banco como consultor, enquanto o sobrinho do presidente do banco virou secretário na capital alagoana.

O médico João Antônio Holanda Caldas é irmão do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), e hoje ocupa o posto de assessor do presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes.

A mãe de João Antônio e de João Henrique, conhecido como JHC, é a senadora Dra. Eudócia (PL-AL), que assumiu vaga no Congresso que era do atual vice-prefeito de Maceió, Rodrigo Cunha (Podemos).

Já Marcos Antonio Vieira Fernandes Filho, sobrinho do presidente da Caixa, foi nomeado por JHC secretário de Relações Federativas em Maceió.

Vieira foi indicado para a presidência da Caixa pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) no fim de 2023. JHC já foi um dos principais aliados de Lira em Alagoas, mas tem se distanciado do deputado por causa das eleições do ano que vem e de uma disputa para o STJ (Superior Tribunal de Justiça).

O sobrinho de Vieira, Marcos Antonio, era superintendente na subsidiária de cartões da Caixa, com trânsito livre no gabinete do tio.

João Antônio Holanda Caldas foi deputado federal pelo Pros durante cinco meses, depois de ser eleito suplente nas eleições de 2018 pelo estado da Bahia. Ele voltou a disputar as eleições em 2022 pelo PSB por Alagoas com o apelido “Dr. JHC”, mas recebeu 92,5 mil votos e não foi eleito. Na época, o irmão também era do PSB.

Procurada pela reportagem, a Caixa citou a passagem de João Antônio pela Câmara dos Deputados para justificar a contratação dele como consultor da presidência, em fevereiro do ano passado. O banco disse que a admissão obedeceu a normas internas, ritos de governança, compliance e integridade.

“O cargo tem entre suas diversas atribuições a avaliação de aspectos estratégicos e técnicos relacionados aos processos, produtos e serviços do banco, bem como o acompanhamento do cenário econômico, político, legislativo e social para auxiliar a alta gestão na tomada de decisões. Vale destacar que o consultor João Antônio Holanda já exerceu mandato de deputado”, afirmou a empresa, em nota.

O ex-deputado não respondeu ao contato da reportagem feito por meio da assessoria de imprensa da Caixa.

No fim de 2023, o presidente Lula (PT) atendeu a indicação de Lira para o comando da Caixa e nomeou Carlos Vieira. Desde então, os cargos do banco têm sido divididos entre diferentes partidos, como PP, Republicanos e PL.

Além de João Antônio, integram a lista de consultores de Vieira um dos advogados de Lira, Luiz Maurício Carvalho e Silva.

