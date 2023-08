Brasil Caixa Econômica Federal faz leilões com 900 imóveis por todo o Brasil

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

Os bens, ofertados pelo valor da dívida, chegam a ter 40% de desconto no preço de avaliação. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Os bens, ofertados pelo valor da dívida, chegam a ter 40% de desconto no preço de avaliação. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal dispõe de 900 imóveis disponíveis em leilões por todo o Brasil. Os bens, ofertados pelo valor da dívida, chegam a ter 40% de desconto no preço de avaliação. O primeiro leilão, que conta com 280 bens no país e, desses, 48 no Rio de Janeiro, estado com maior número de imóveis nessa primeira etapa, será encerrado nesta quarta-feira (30), às 10h. Seguem o estado fluminense o Rio Grande do Sul, com 41 e São Paulo, 40.

Os interessados em participar, sendo pessoa física ou jurídica, precisam fazer cadastro no site da Fidalgo Leilões, parceira da Caixa na ação, e encaminhar os documentos citados no edital. É recomendado, ainda, para aqueles que desejarem comprar um imóvel, antes de dar um lance, pesquisar o valor do mesmo no mercado, estado de ocupação e débitos, como Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) e condomínio, conservação do bem, entre outros.

Vale lembrar que o leilão é uma oportunidade de adquirir um imóvel com preço abaixo do valor de mercado, mas também envolve riscos e responsabilidades.

O primeiro leilão, terá o seguinte número de imóveis, separados por regiões brasileiras:

Norte

Amazonas (5)

Pará (8)

Nordeste

Alagoas (4)

Bahia (3)

Ceará (13)

Maranhão (1)

Paraíba (7)

Pernambuco (9)

Piauí (2)

Rio Grande do Norte (9)

Sergipe (5)

Sul

Paraná (16)

Santa Catarina (13)

Rio Grande do Sul (41)

Sudeste

Espírito Santo (3)

Minas Gerais (26)

Rio de Janeiro (48)

São Paulo (40)

Centro-Oeste

Distrito Federal (3)

Mato Grosso do Sul (3)

Goiás (21)

Negociações

De acordo com o leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões, Douglas Fidalgo, os leilões contam com preços atrativos e diversas condições de pagamento para facilitar a forma de aquisição.

“Qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão. Alguns imóveis são passíveis de uso de FGTS e financiamento bancário. Para isso, o interessado deverá ir à agência mais próxima de sua residência e obter a carta de crédito com antecedência ao encerramento do leilão. Essa alternativa é válida para todos os estados brasileiros”, explica.

Os leilões da Caixa Econômica Federal têm oportunidades para aquisição de casas, apartamentos, terrenos, estabelecimentos comerciais, e outros. Em alguns imóveis, é possível usar o FGTS e financiamento bancário. Para isso, é preciso ir até a agência mais próxima e obter a carta de crédito com antecedência ao encerramento do leilão.

