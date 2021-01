Economia Caixa Econômica Federal libera saques de últimas parcelas do auxílio emergencial para nascidos em março

Por Redação O Sul | 4 de janeiro de 2021

Serão liberados nesta segunda os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamento do benefício para aniversariantes em março Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Serão liberados nesta segunda os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamento do benefício para aniversariantes em março. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal libera nesta segunda-feira (04) os saques e transferências das últimas parcelas do Auxílio Emergencial para 3,6 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família.

O pagamento desta segunda é para os trabalhadores nascidos em março. Serão liberados os saques das parcelas creditadas em poupança social digital nos ciclos 5 e 6 de pagamento do benefício. O calendário de liberação segue até 27 de janeiro.

Os créditos das últimas parcelas do benefício se encerraram no último dia 29 de dezembro. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

