Caixa Econômica reduz juros e flexibiliza condições para financiamento imobiliário

21 de julho de 2022

Além da redução de taxas, a quota de financiamento na linha pró-cotista foi ampliada de 50% até 80% do valor de avaliação do imóvel. Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira (21) redução de juros e flexibilização de condições para concessão de crédito imobiliário nas linhas Pró-Cotista e do Programa de Habitação Popular com Recursos FGTS.

Uma das medidas foi a elevação das faixas de renda familiar elegíveis para obterem financiamentos com taxas subsidiadas, com o teto subindo de R$ 7 mil para R$ 8 mil mensais.

O banco também reduziu as taxas de juros da linha pró-cotista, desde que contratadas até o fim de 2022, conforme aprovado pelo Conselho Curador do FGTS no início de julho.

As novas taxas partem de TR + 7,66% ao ano para imóveis de até R$ 350 mil, com redução de 1 ponto percentual. Para imóveis avaliados em mais de R$ 350 mil até R$ 1,5 milhão, a taxa passa a ser de TR + 8,16% ao ano, queda de 0,5%.

Além da redução de taxas, a quota de financiamento na linha pró-cotista foi ampliada de 50% até 80% do valor de avaliação do imóvel, no sistema de amortização constante (SAC) e de 50% para 70% na amortização pela tabela Price.

