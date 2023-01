Economia “Caixa vai emprestar dinheiro “muito mais barato” sem deixar de registrar lucro”, diz Lula

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Segundo o presidente, banco é para dar um lucro para poder continuar sobrevivendo Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Segundo o presidente, banco é para dar um lucro para poder continuar sobrevivendo. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira (12), durante cerimônia de posse da presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, que o banco vai oferecer crédito mais barato em seu governo, sem que isso implique em prejuízos.

“Nós vamos contar com uma Caixa Econômica outra vez. Vamos contar com o seu apoio, com a solidariedade dos funcionários da Caixa Econômica para que a Caixa Econômica volte a ser um banco muito mais forte, um banco que empreste dinheiro muito mais barato, com juro muito mais barato, sem perder dinheiro, porque o banco é para dar um lucro para poder continuar sobrevivendo”, disse Lula.

O presidente voltou a reclamar da “narrativa” do mercado financeiro de que todos os custos do governo são encarados como gasto, e não como investimento. Lula defendeu investimentos para melhorar as condições de vida do povo, o que inclui aumento do salário mínimo e reajustes.

