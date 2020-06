Economia Caixa paga a terceira parcela do auxílio emergencial a 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família

Por Redação O Sul | 19 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O benefício foi criado pelo governo para amenizar o impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil O benefício foi criado pelo governo para amenizar o impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal deposita nesta sexta-feira (19) os R$ 600 (R$ 1.200 para mulheres chefes de família) referentes à terceira parcela do auxílio emergencial para 1,9 milhão de beneficiários do programa Bolsa Família que possuem o NIS (número de identificação social) com final 3.

O benefício foi criado pelo governo para amenizar o impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus. As datas do pagamento do auxílio emergencial são diferenciadas para pessoas que já estavam inscritas no Bolsa Família.

Confira abaixo o cronograma de pagamento para os beneficiários do programa:

Data Nº. de beneficiados Último dígito do NIS 18 de junho 1.926.557 dígito 2 19 de junho 1.923.492 dígito 3 22 de junho 1.924.261 dígito 4 23 de junho 1.922.522 dígito 5 24 de junho 1.919.453 dígito 6 25 de junho 1.921.061 dígito 7 26 de junho 1.917.991 dígito 8 29 de junho 1920.953 dígito 9 30 de junho 1.918.047 dígito 0

Demais beneficiários

Para os demais trabalhadores aprovados para receber o auxílio emergencial, as datas de pagamento da terceira parcela do benefício seguem indefinidas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia