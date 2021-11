Brasil Caixa paga o Auxílio Brasil a beneficiários com Número de Inscrição Social com final 8

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

As datas de pagamento seguem o modelo do Bolsa Família Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil As datas de pagamento seguem o modelo do Bolsa Família. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (26) o Auxílio Brasil para beneficiários com NIS (Número de Inscrição Social) com final 8. O valor médio do benefício é de R$ 217,18.

As datas de pagamento do programa social seguem o modelo do Bolsa Família. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias que vivem em extrema pobreza, com renda mensal de até R$ 100 por pessoa, e em situação de pobreza, com renda entre R$ 100,01 e R$ 200 por pessoa. Para os beneficiários da segunda categoria, somente receberão benefício as famílias com gestantes ou filhos com até 21 anos incompletos.

Todas as famílias que recebiam o Bolsa Família foram automaticamente migradas para o Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, neste primeiro mês de funcionamento do novo programa social serão contempladas mais de 14,5 milhões de famílias.

