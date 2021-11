Brasil Presidente dos Correios diz que a estatal está pronta para atender a demanda de encomendas da Black Friday

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2021

A estatal informou que têm investido no aumento da capacidade logística para absorver a demanda prevista para as datas promocionais de fim de ano Foto: Divulgação A estatal informou que têm investido no aumento da capacidade logística para absorver a demanda prevista para as datas promocionais de fim de ano. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O presidente dos Correios, Floriano Peixoto, disse que a estatal está pronta para atender a demanda de encomendas resultante da Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira (26).

“A Black Friday tem sido, nos últimos anos, uma experiência exitosa na empresa. Os Correios estão se preparando há meses para essa data. Nosso objetivo é repetir a boa performance dos últimos anos, com o acréscimo da experiência que tivemos. A cada ano, batemos novos recordes”, declarou Peixoto.

Segundo a assessoria da estatal, os Correios têm investido cada vez mais no aumento da qualidade operacional e capacidade logística para absorver o pico da demanda previsto para as datas promocionais de fim de ano sem ampliar o prazo das entregas, inclusive para atender as expectativas de crescimento do comércio eletrônico nesse período.

“Os Correios têm a liderança da logística do e-commerce no Brasil e estão sempre aprimorando os seus serviços. É isso que garantimos para a Black Friday 2021: estamos prontos e com a atenção plenamente voltada para entregar a melhor experiência aos clientes”, disse o diretor de Negócios da empresa, Alex do Nascimento.

