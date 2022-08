Economia Caixa reforça que trabalhadores com dinheiro esquecido do PIS ou Pasep podem sacar pelo aplicativo do FGTS

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2022

Trabalhadores podem sacar os recursos pelo aplicativo do FGTS. (Foto: Reprodução)

A Caixa reforçou que trabalhadores com dinheiro esquecido do PIS/Pasep podem sacar os recursos pelo aplicativo do FGTS.

A mãe da dona de casa Ângela Ferreira morreu há sete anos. Agora, a filha tenta saber se existe alguma cota do PIS que a mãe não tenha recebido. Ângela, como herdeira, tem direito.

“Ela trabalhou entre 70 e 81, mais ou menos, em uma empresa privada que prestava serviços em escolas. Então, eu queria saber se ela tem alguma cota a receber. Eu estou na esperança, porque eu não sei como funcionava naquela época, se ela chegou a sacar ou não esse dinheiro”, conta.

Em 2019, o governo federal autorizou o saque integral de cotas do PIS e do Pasep para quem trabalhou com carteira assinada entre 1971 e 1988 na iniciativa privada e no setor público.

O PIS é uma contribuição mensal paga pelas empresas do setor privado para um fundo destinado aos funcionários. O Pasep segue a mesma lógica, mas é destinado aos funcionários públicos. Antes de 2019, os valores só podiam ser liberados em casos específicos como aposentadorias e doenças graves.

De acordo com a Caixa Econômica, R$ 24 bilhões em cotas do PIS/Pasep estão disponíveis para mais de 10 milhões de pessoas. O valor médio desses recursos, segundo a Caixa, é de R$ 2,3 mil – mas, claro, depende do período trabalhado e do salário recebido na época.

A maneira mais simples para sacar esse dinheiro esquecido nas contas é pelo aplicativo do FGTS no celular. Se houver recursos, vai aparecer uma mensagem no alto da tela: “Você possui saque disponível.”

Depois, é só clicar em solicitar saque do PIS/Pasep e escolher: crédito em conta ou presencial. O valor pode ser creditado em qualquer banco indicado pelo trabalhador, sem custo. Para receber o valor em espécie, o saque pode ser feito com o Cartão Cidadão até o valor de R$ 3 mil nas lotéricas ou terminais de autoatendimento da Caixa.

Em casos de herdeiros, como a Ângela, no aplicativo do FGTS, o usuário precisa em “outras situações de saque”, PIS/Pasep – falecimento do trabalhador. Anexar os documentos que serão solicitados, solicitar o saque e seguir o passo a passo indicado no aplicativo.

Os valores também podem ser pedidos pessoalmente em agências da Caixa.

