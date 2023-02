Economia Caixa vai ampliar espaço de sindicalistas na cúpula do banco

11 de fevereiro de 2023

O sindicalismo vai voltar a ter uma vice-presidência no banco.(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Para dar espaço a sindicalistas na cúpula da Caixa, a nova presidente do banco, Rita Serrano, vai recriar a Vice-presidência de Pessoas e rebaixar a Vice-presidência de Sustentabilidade e Empreendedorismo a uma diretoria dentro da burocracia da instituição.

As mudanças, claro, já provocaram reações internas no banco. A vice-presidência que será rebaixada foi criada durante a gestão de Daniella Marques, que assumiu a instituição depois do escândalo de assédio contra Pedro Guimarães.

Rita Serrano, que tomou posse como a nova presidente do banco em janeiro, tem o discurso voltado à atenção aos trabalhadores. A presidente da instituição defende a humanização nas relações de trabalho e em discurso disse para uma plateia repleta de executivos e funcionários do banco: “a gestão pelo medo na Caixa acabou”.

A militante sindical, política e social assumiu a Caixa após um período de denúncias de assédio sexual e moral, durante o governo passado.

No currículo, Rita tem mais de três décadas na instituição e já desempenhou diversas funções. Entre 2006 e 2012, foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC Paulista. Ela também é uma das líderes do movimento de defesa das empresas públicas.

