Rio Grande do Sul Calor extremo no RS causa suspensão das aulas em cinco cidades gaúchas

Por Redação O Sul | 6 de março de 2025

Alunos só retornarão na segunda-feira, quando as temperaturas devem estar mais amenas. (Foto: Marcelo Camargo/EBC)

Faltando três dias para o fim da onda de calor extremo que atinge o Rio Grande do Sul desde a segunda quinzena de fevereiro, as altas temperaturas continuam a impactar os gaúchos. Ao menos cinco cidades da Região Sul do Estado suspenderam as aulas nessa quinta-feira (6): Capão do Leão, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e Turuçu. Os alunos só retornarão na segunda (10), quando o clima deve estar mais ameno.

Em Capão do Leão, a prefeitura divulgou que optou pela suspensão das aulas em conjunto com a direção de cada escola, a fim de garantir o bem-estar dos alunos.

A administração municipal de Pelotas confirmou a suspensão das aulas na quarta-feira (5) após a publicação de um decreto no diário oficial do município. Serviços de meteorologia indicam sensação térmica de até 37°C nesta sexta – Na manhã dessa quinta, o indicativo foi de 42°C.

A Secretaria Municipal de Educação de Rio Grande divulgou que a previsão de altas temperaturas combinadas à alta umidade relativa do ar motivou a decisão, tomada em conjunto com os diretores das instituições de ensino, de manter os estudantes em casa. A reposição dos dias letivos será divulgada posteriormente.

Já a prefeitura de Turuçu salientou, em nota, que a medida será compensada com aulas presenciais nos dias 21, 22 e 23 de julho de 2025. Já as autoridades de São José do Norte definirão mais adiante a reposição dos dias letivos.

Previsão

O calor escaldante deve permanecer no Rio Grande do Sul até este sábado (10), com temperaturas próximas de 40ºC em diversas regiões. Ao longo desta sexta-feira (7), prosseguem as chuvas isoladas na Metade Oeste e na Serra, com acumulados de 5 a 10 milímetros por dia (mm/dia). Os termômetros devem apontar entre 19°C e 39°C.

Mas o avanço de uma frente fria procedente da Argentina trará chuva moderada a forte na Campanha e no Sul no sábado. No restante do Estado, a massa de ar quente e seco mantém as temperaturas elevadas, com mínima de 21°C e máxima de 40°C.

No domingo (9), instabilidades se espalham pelo Estado, com previsão de chuva forte, raios e granizo. Os acumulados variam entre 10 e 50 mm/dia. As mínimas ficam entre 21°C e 24°C, e as máximas entre 31°C e 38°C.

A tendência para segunda-feira (10) indica chuvas moderadas e persistentes no Norte, Noroeste e Nordeste, com volumes entre 20 e 40 mm/dia. Devido ao avanço do fenômeno, as temperaturas não se elevam tanto em relação aos dias anteriores, com mínimas entre 11°C e 20°C e máximas entre 20°C e 28°C.

A Defesa Civil recomenda atenção durante o período de calor intenso. É importante proteger sobretudo crianças, idosos e animais, mantendo-os em locais frescos e ventilados e sob hidratação constante, mesmo quando não há sensação de sede. Também deve ser evitada a exposição direta ao sol entre 10h e 16h.

(Marcello Campos)

