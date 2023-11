Brasil Calor ganha força no Brasil e deve atingir pico na próxima semana; Sul do País terá pancadas de chuva

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2023

As áreas de instabilidade devem se intensificar ao logo do sábado (11) no Rio Grande do Sul. Foto: INMET/Divulgação

A onda de calor que se instalou no Brasil deve ganhar força a partir do fim de semana, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem ficar pelo menos 5ºC acima da média em boa parte dos Estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste. No Sul, a frente fria que parte para o oceano, combinada a uma área de baixa pressão no Paraguai, deve provocar chuvas ao longo de todo o fim de semana.

O Inmet emitiu um alerta de perigo para cinco Estados por conta da onda de calor. O fenômeno deve atingir de forma mais intensa São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, além do Distrito Federal.

As marcas registradas pelos termômetros no Brasil seguem elevadas. A temperatura máxima deve ficar próxima de 40 °C em boa parte do Triângulo Mineiro, interior paulista e sul de Goiás. O Espírito Santo também deve registrar calor intenso.

Chuvas no Sul

No Sul, a frente fria que parte para o oceano, combinada a uma área de baixa pressão no Paraguai, deve provocar chuvas ao longo de todo o fim de semana.

O Inmet também emitiu um alerta de previsão de tempestade para a região Sul do Rio Grande do Sul. O acumulado de chuva pode chegar a 50 milímetros nas próximas horas, com ventos de 60 km/h e queda de granizo.

Pancadas de chuva são esperadas para toda a região Sul do País. No leste do Paraná e de Santa Catarina, a previsão é de chuvas mais isoladas, com períodos de sol.

As áreas de instabilidade devem se intensificar ao logo do sábado (11), gerando temporais em boa parte da região, em especial no litoral sul do Rio Grande do Sul.

