Mundo Calorão: passageiros desmaiam após 3 horas presos dentro de avião sem ar-condicionado

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Vídeos publicados nas redes sociais e por agências de notícias mostram pessoas encharcadas de suor. Foto: Reprodução Vídeos publicados nas redes sociais e por agências de notícias mostram pessoas encharcadas de suor. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Centenas de passageiros da Qatar Airways ficaram presos por três horas a bordo de um avião com portas fechadas. O sistema de ar-condicionado da aeronave falhou pouco antes do voo decolar do aeroporto internacional de Atenas, na Grécia, rumo a Doha, no Catar.

Vídeos publicados nas redes sociais e por agências de notícias mostram pessoas encharcadas de suor, algumas até desmaiando de desidratação e homens sem camisa. De acordo com a Reuters, há também relatos de passageiros com sangramento nasal diante do desconforto.

Alguns passageiros descontentes deram socos na tripulação de cabine durante uma briga, o que levou o capitão a permitir que desembarcassem e retornassem ao aeroporto.

Minutos depois disso, uma fumaça branca foi vista saindo da fuselagem do avião enquanto caminhões de bombeiros estavam de prontidão nas proximidades.

A estatal Qatar Airways, eleita a melhor companhia aérea do mundo em 2024, não comentou o incidente.

A Grécia passa por uma onda de calor com temperaturas acima dos 40ºC. O país, inclusive, anunciou que a Acrópole, um dos pontos turísticos mais famosos, ficaria fechado na quarta-feira (12) como forma de proteger turistas do calorão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/calorao-passageiros-desmaiam-apos-3-horas-presos-dentro-de-aviao-sem-ar-condicionado/

Calorão: passageiros desmaiam após 3 horas presos dentro de avião sem ar-condicionado

2024-06-14