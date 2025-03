Bruno Laux Câmara analisa projetos de lei sobre alimentação de qualidade nas escolas

Por Bruno Laux | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Alimentação de qualidade

Preocupado com os elevados índices de obesidade na população, o senador Jader Barbalho (MDB-PA) quer incluir a educação alimentar e nutricional no currículo da educação infantil e do ensino fundamental. O parlamentar propõe a mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação com o objetivo de incentivar hábitos alimentares saudáveis desde a infância através das escolas.

Alimentação de qualidade II

Também de olho na qualidade nutricional dos estudantes, a deputada Luciene Cavalcante (PSOL-SP) apresentou um projeto de lei que exclui o Programa Nacional de Alimentação Escolar do limite para gastos do governo federal previsto no arcabouço fiscal. A parlamentar avalia que a inclusão expressa do PNAE como uma exceção do teto é necessária para evitar quaisquer interpretações equivocadas e garantir alimentação adequada nas escolas.

Visita ao MST

O presidente Lula deve viajar para Minas Gerais na próxima -feira, onde conhecerá um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras no município de Campo do Meio. A visita ao local ocorre em meio à pressão de lideranças do movimento para que o governo agilize o processo de reforma agrária e à tentativa do chefe do Planalto de se aproximar do grupo.

Distanciamento necessário

A ministra Maria Elizabeth Rocha, que assumirá neste mês o comando do Superior Tribunal Militar, sinalizou ser favorável à PEC dos Militares, que obriga membros das Forças Armadas a passarem para a reserva caso queiram ser candidatos em eleições. Em entrevista à CNN, a magistrada defendeu o distanciamento entre a política e os quarteis, argumentando que o poder civil “tem que nortear o poder militar”.

Navegação sustentável

Brasil e Noruega assinaram na última semana um Memorando de Entendimento para impulsionar o transporte marítimo sustentável, com foco no alcance de metas climáticas internacionais. O acordo de colaboração busca estabelecer um corredor marítimo entre os países, para navios que utilizem tecnologia avançada e combustíveis de baixo ou zero carbono.

Telefonia móvel

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, lidera nesta semana uma comitiva da pasta federal em Barcelona, na Espanha, presente no Congresso Mundial de Telefonia Móvel. Durante participação no evento, considerado o maior do setor, o chefe ministerial apresentará os programas de conectividade e inclusão digital desenvolvidos pelo governo brasileiro.

Operação Gota

O Programa Nacional de Imunizações, do Ministério da Saúde, vem articulando junto à Força Aérea Brasileira os preparativos para a Operação Gota 2025, que contará com investimento de R$20 milhões da pasta federal. A iniciativa avançará, entre outras ações, na disponibilização de todas as 22 vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para a população residente em áreas remotas e de difícil acesso.

Mutirão de negociações

A Federação Brasileira de Bancos iniciou neste mês mais uma edição do Mutirão de Negociação e Orientação Financeira. A mobilização, que conta com a participação de 160 instituições, permite a negociação de dívidas junto às entidades integrantes em condições mais vantajosas do que as realizadas normalmente nas agências.

Gravação obrigatória

Aguarda votação na Comissão de Viação e Transportes da Câmara uma proposta do deputado David Soares (União-SP) que obriga a instalação de gravadores de voz dos pilotos e dos dados de voo em todas as aeronaves utilizadas em voos particulares ou comerciais no Brasil. A obrigatoriedade dos equipamentos, segundo o autor da medida, deve ajudar a identificar as possíveis causas de acidentes e fornecer dados úteis nas ações de prevenção e em estudos para evitar futuras tragédias.

Contrato em análise

O deputado Kim Kataguiri (União-SP) acionou o Tribunal de Contas da União para solicitar a suspensão do contrato de R$478,3 milhões entre a Organização dos Estados Ibero-Americanas e o Brasil para a realização da COP30 em Belém (PA). O parlamentar, que aponta indícios de favorecimento e direcionamento, também requereu esclarecimentos sobre os critérios de escolha da entidade, pedindo justificativas para a dispensa de licitação na contratação.

Segurança quilombola

O Ministério das Mulheres publicou na última semana uma portaria que institui o Programa Intersetorial para Mulheres Quilombolas. Com foco no fortalecimento e ampliação do enfrentamento à violência e proteção do público feminino deste meio, a ação deve estender a autonomia, o fortalecimento comunitário e a participação política dessas mulheres, além de promover a sua autonomia econômica, produção e defesa da soberania alimentar.

ONU Turismo

Comitivas internacionais virão ao Rio na próxima -feira para a abertura do escritório da ONU Turismo no Brasil. O espaço, que será a primeira representação do segmento das Nações Unidas na região das Américas e do Caribe, contribuirá com o protagonismo brasileiro na representação internacional dos países das regiões.

Lista do TRE

Estarão abertas entre os dias 5 e ço as inscrições para advogados interessados em participar da lista sêxtupla destinada à vaga de Desembargador, na Classe Jurista, do Tribunal Regional Eleitoral do RS. A abertura do posto na Corte surge em meio ao término do segundo biênio da advogada Patrícia da Silveira Oliveira como Membro Efetivo do Tribunal, que ocorrerá no início .

Cartão Cidadão

A partir desta -feira, os novos beneficiários do programa Todo Jovem na Escola, que residem em Porto Alegre, deverão retirar o Cartão Cidadão na sede da FGTAS, no Centro Histórico da Capital. No interior do Estado, a distribuição segue sendo realizada nas agências do Banrisul.

Estágio na Câmara

Seguem abertas até o próximo dia ço as inscrições para o Processo Seletivo Público de Estágio da Câmara de Porto Alegre, coordenado pelo CIEE. O processo, destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para estágio remunerado, conta com oportunidades para estudantes de Ensino Médio, Técnico e Superior.

(@obrunolaux)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/camara-analisa-projetos-de-lei-sobre-alimentacao-de-qualidade-nas-escolas/

Câmara analisa projetos de lei sobre alimentação de qualidade nas escolas

2025-03-04