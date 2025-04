Bruno Laux Câmara aprova campanha nacional de doação de cabelo para pacientes oncológicos

Por Bruno Laux | 4 de abril de 2025

Aguarda sanção presidencial o projeto de lei aprovado de forma terminativa na Câmara que cria uma campanha nacional para incentivar a doação de cabelo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Doação de cabelo

Aguarda sanção presidencial o projeto de lei aprovado de forma terminativa na Câmara que cria uma campanha nacional para incentivar a doação de cabelo a pessoas carentes com câncer ou vítimas de escalpelamento. De autoria do deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), a matéria tem foco principal na conscientização sobre a importância da iniciativa para a recuperação da autoestima dessa população, que, a partir da perda de cabelo, passa a ficar suscetível a problemas com a própria imagem, que podem evoluir para quadros de depressão e ansiedade. A campanha, que encaminhará os donativos para a confecção de perucas, será coordenada pelo governo federal, em parceria com a sociedade civil, com ações anuais de destaque durante a semana do Dia Nacional de Combate ao Câncer, celebrado em 27 de novembro.

PIX nos pedágios

A proposta que torna obrigatória a inclusão do Sistema PIX entre as formas de pagamento nas praças de pedágio sob a administração do Estado ou de concessionárias de serviços públicos recebeu parecer favorável nesta quinta-feira da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia gaúcha. Articulada pelo deputado Neri, o Carteiro (PSDB), a adoção do mecanismo será acompanhada da instalação de placas de sinalização indicativas da possibilidade de pagamento por essa modalidade, além de viabilizar a disponibilização de guichês específicos, devidamente identificados, para facilitar o pagamento da tarifa por meio digital. Validado pelo colegiado e pela CCJ da Casa, o texto segue para apreciação em plenário.

Trensurb pública

A Frente Parlamentar contra a Privatização da Trensurb, sob a presidência da deputada estadual Luciana Genro (PSOL), promoverá no dia 24 de abril, em parceria com o Sindimetrô-RS, uma audiência pública em defesa da manutenção da empresa de transporte como entidade pública. Centrada no tema “A Trensurb estatal é patrimônio do povo gaúcho”, a reunião deve abordar a importância do serviço prestado pela instituição no RS, além de pressionar pela retirada da empresa da lista do Programa Nacional de Desestatização, prometida pelo governo federal em março de 2024. “Temos pressa para que finalmente a Trensurb saia da lista, enterrando de uma vez por todas essa ideia de privatizar. Precisamos de mais investimentos, melhores condições de trabalho, não de sucateamento e nem de uma lógica voltada para o lucro”, defende a deputada.

Insumos prejudiciais

A Assembleia gaúcha terá uma subcomissão para discutir com entidades e governos a suspensão de herbicidas hormonais como o 2,4-D, além do intervalo temporal de aplicação e projetos de proibição do uso desses defensivos no RS. A criação do grupo, articulada nesta quinta-feira em audiência pública na Comissão de Agricultura, surge frente aos relatos dos impactos no meio rural do uso de produtos do gênero e sua deriva, como o abandono de áreas produtivas, o recuo de projetos de expansão e a queda de produtividade e renda. Coordenado pelo deputado Elton Weber (PSB), o colegiado terá 120 dias para a conclusão de seus trabalhos e produção do relatório final. “Saímos com o compromisso de levar adiante soluções para problema tão sério que compromete a diversificação da produção agrícola do Rio Grande do Sul, com a deriva se alastrando sobre pomares de uva, maçã, oliveiras e a noz pecã”, destaca Weber.

Segurança escolar

Está tramitando na Câmara de Porto Alegre a proposta da vereadora Vera Armando (PP) que amplia e fortalece as ações do Programa Municipal de Enfrentamento e Prevenção à Violência Doméstica, Familiar, Sexual e de Gênero Contra a Mulher nas escolas da Rede Municipal. O projeto determina a adoção de mecanismos efetivos para a identificação, acolhimento e encaminhamento de casos de violência no ambiente escolar, incluindo a criação de um protocolo formal e padronizado que assegura atendimento imediato e articulado às vítimas, com acesso a suporte psicológico, social e jurídico. Vera propõe ainda, entre outras medidas, a introdução do uso pedagógico da ferramenta “Violenciômetro”, que auxilia na compreensão dos diferentes tipos e graus de violência, tanto para educadores quanto para estudantes.

