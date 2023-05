Rio Grande do Sul Câmara de Caxias do Sul arquiva denúncias contra o vereador Sandro Fantinel

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2023

Em 28 de fevereiro, durante fala na tribuna, o vereador disse que a cultura dos baianos se resume a “viver na praia tocando tambor” Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As quatro denúncias contra o vereador Sandro Fantinel (sem partido), sendo duas envolvendo as falas sobre trabalhadores baianos resgatados em condição análoga à escravidão no Rio Grande do Sul, ambas pedindo a cassação do parlamentar, foram arquivadas, nesta terça-feira (16), pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

As representações haviam sido protocoladas pelas Defensorias Públicas do Rio Grande do Sul e da Bahia e pelo ex-vice prefeito de Caxias do Sul, Ricardo Fabris.

As denúncias envolvendo a fala sobre os trabalhadores baianos foram arquivadas, com 13 votos a favor e 9 contra. Eram necessários 16 favoráveis para cassar o vereador (dois terços da composição do plenário, incluindo o voto do presidente da Câmara).

O caso

Em 28 de fevereiro, durante fala na tribuna, o vereador disse que a cultura dos baianos se resume a “viver na praia tocando tambor”. E prosseguiu: “Deixem de lado esse povo acostumado com Carnaval e festa para não se incomodar novamente”, acrescentou. Na sequência, Fantinel sugeriu a contratação de argentinos, por exemplo. “São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário e ainda agradecem o patrão”.

