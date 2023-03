Rio Grande do Sul Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aceita pedido de cassação de parlamentar que discursou contra baianos

Por Redação O Sul | 2 de março de 2023

Em seu discurso xenofóbico, o parlamentar pede que os produtores da região "não contratem mais aquela gente lá de cima"

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, aceitou por unanimidade os pedidos de cassação do vereador Sandro Fantinel (sem partido), em sessão ordinária realizada na manhã desta quinta-feira (02).

A partir da aceitação dos pedidos foi criada uma comissão parlamentar processante para avaliar a cassação. O grupo tem 90 dias para coletar materiais e ouvir a defesa ou o próprio vereador. Com um parecer o caso vai à votação em plenário. Para a cassação ser aprovada será preciso voto favorável de dois terços da Casa legislativa.

Em sessão na terça-feira (28), Sandro Fantinel aconselhou que agricultores, produtores e empresários do setor agrícola não contratem pessoas da Bahia e as definiu como “um povo que vive na praia tocando o tambor” e “acostumado com carnaval e festa”.

Nesta quarta-feira (01) Fantinel havia sido expulso do Patriota, partido do qual ele era filiado. As Defensorias Públicas dos estados do Rio Grande do Sul e da Bahia também haviam protocolaram representação na Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul pedindo a cassação do mandato do vereador.

