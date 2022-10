Porto Alegre Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com a aprovação da LDO 2023, a SMPAE finalizará a Lei Orçamentária Anual, que será protocolada na próxima semana Foto: Gabriel Monteiro/CMPA Câmara discute a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023. Na foto, vereadores Aldacir Oliboni, Cláudia Araújo e o secretário adjunto de planejamento e assuntos estratégicos, Urbano Schmitt Foto: Gabriel Monteiro/CMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 2023 foi aprovada na Câmara Municipal na quarta-feira (06). Pela proposta, a prefeitura projeta receitas e despesas de R$ 10,45 bilhões.

Além do projeto, foram aprovadas nove emendas, sendo oito emendas aprovadas no relatório da Cefor (Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul) e uma em plenário. Entre as principais receitas previstas na LDO 2023 estão R$ 3,43 bilhões de arrecadação tributária e R$ 3,47 bilhões em transferências correntes.

Em investimentos, o projeto do Executivo prevê R$ 660 milhões em operações de crédito para subsidiar grandes projetos e obras estruturantes na cidade. Entre eles, a conservação e recuperação da infraestrutura viária e mobilidade urbana; a revitalização do Centro Histórico e 4º Distrito; melhorias no abastecimento de água (Ponta do Arado e São João), obras de macrodrenagem e saneamento básico; reestruturação da Guarda Municipal e da Defesa Civil; obras de infraestrutura (avenidas Tronco e Severo Dullius); e programas de habitação popular. A LDO 2023 ainda prevê R$ 15 milhões em recursos para demandas solicitadas via Orçamento Participativo.

LOA 2023

Com a aprovação da LDO 2023, a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos encaminhará a finalização da Lei Orçamentária Anual 2023, feita em consonância, também, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Plano Plurianual (PPA 2022-2025) e as prioridades do Orçamento Participativo.

A elaboração da proposta fica a cargo da Diretoria de Planejamento Orçamentário, a partir da receita estimada pela Secretaria Municipal da Fazenda e conta com a participação de todos os órgãos da administração direta e indireta. O projeto da LOA 2023 será protocolado na Câmara Municipal até o final da próxima semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre