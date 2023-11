Política Câmara dos Deputados aprova criação da bancada negra

Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

A deputada Talíria Petrone é uma das autoras do projeto. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Câmara dos Deputados aprovou a criação da bancada negra na Casa. Com isso, o futuro líder do grupo poderá fazer parte das reuniões do colégio de líderes, que definem as agendas de votações e avanços de projetos de lei.

Além disso, o texto inclui no regimento da Casa o direito ao uso da palavra a um integrante do grupo durante o período destinado às comunicações de lideranças no plenário, por cinco minutos semanais.

A iniciativa de Antonio Brito (PDS-BA), Talíria Petrone (Psol-RJ) e Damião Feliciano (União-PB) estabelece que a bancada terá uma coordenação-geral e três vices.

“A bancada terá um líder com voto no colégio de líderes. A presença da bancada negra no colegiado representa o fortalecimento do negro na política”, disse Brito, que foi relator do projeto.

A nomeação do representante da bancada negra deve ocorrer no dia 20 de novembro, data em que se comemora a Consciência Negra. No dia seguinte, o novo líder participará da primeira reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Por se tratar de um projeto de resolução, o texto não precisa passar pelo Senado e será promulgado pelos deputados.

“Momento histórico”

Aliados apostam no nome de Damião para ser o primeiro representante do grupo. A liderança será renovada todo ano, no dia 20 de novembro.

“Esse é um momento histórico, porque nosso país teve quase quatro séculos de escravidão, porque as duras estatísticas ainda chegam no corpo negro, seja na bala do Estado nas favelas e periferias, na mortalidade materna, no feminicídio. Não estamos falando de direita ou esquerda, estamos falando da própria democracia do Brasil”, afirmou Talíria.

Atualmente, há 31 parlamentares que, pelo critério racial, se declaram pretos e pretas e 91 deputados e deputadas que se identificam com a cor parda, o que corresponde a aproximadamente 24% dos 513 parlamentares.

A deputada Benedita da Silva (PT-RJ) agradeceu o apoio ao projeto e disse que a questão não deve ser tratada como algo partidário:

“Viver 81 anos e ter dedicado a maior parte da minha vida à política, nesse momento eu me sinto recompensada. Eu agora tenho uma bancada, tenho uma frente que vai dar continuidade a uma luta de séculos e séculos.”

2023-11-02