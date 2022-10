A Câmara dos Deputados terá, pela primeira vez na história, duas parlamentares trans: Erika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG).

Nas eleições de domingo (02), Salabert foi a terceira deputada federal mais votada em Minas Gerais, com 208 mil votos. Já Erika conquistou quase 257 mil votos, ocupando a nona posição no Estado, à frente, por exemplo, da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, que ficou em 12º lugar.

Eleitas vereadoras em 2020 com votações expressivas, as duas já foram alvo de ameaças. Salabert votou de colete à prova de balas no domingo. Erika, por sua vez, recebeu, em fevereiro, uma mensagem no seu e-mail que dizia: “Eu garanto que você vai morrer, satanás do inferno”.

Erika comemorou o resultado das eleições nas redes sociais: “Travesti preta eleita. É federal. Pela primeira vez na história!”.

Já Salabert escreveu: “Sou a 1ª trans eleita do Congresso Nacional! Mesmo com ataques de setores da esquerda, ataques dos ciristas, ameaças de morte da ultra-direita, vencemos! Muito obrigada M.G!”.