Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

A legislação agora segue para o Senado americano. Foto: Reprodução

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou neste sábado (20), com amplo apoio bipartidário, um pacote legislativo de ajuda de US$ 95 bilhões (ou quase 500 bilhões de reais) fornecendo assistência de segurança para Ucrânia, Israel e Taiwan.

A legislação agora segue para o Senado americano, de maioria democrata, onde uma primeira votação pode acontecer nesta terça-feira (23).

Um grupo de uma dúzia de legisladores democratas acenou com pequenas bandeiras ucranianas quando ficou claro que esse elemento do pacote estava a caminho da aprovação.

Neste sábado, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, agradeceu à Câmara dos EUA pela aprovação do projeto de ajuda ao seu país.

“Sou grato à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a ambos os partidos e pessoalmente ao presidente [da Câmara] Mike Johnson pela decisão que mantém a história no caminho certo”, escreveu Zelenskiy no X (o antigo Twitter).

O pacote de projetos de lei também inclui fundos para Israel, assistência de segurança para aliados de Taiwan e uma medida que inclui sanções e ameaças de proibição do aplicativo TikTok, de propriedade chinesa.

“A comunidade internacional está observando o que o Congresso faz,” disse a Casa Branca em um comunicado na última sexta-feira (19), antes da aprovação do pacote.

“A aprovação desta legislação enviaria uma mensagem poderosa sobre a força da liderança americana em um momento crucial. A administração insta ambas as câmaras do Congresso a enviarem rapidamente este pacote de financiamento suplementar para a mesa do presidente [do Senado]”, completou o texto.

