Porto Alegre Câmara Municipal de Porto Alegre chega a acordo entre vereadores para revogação do Dia do Patriota

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2023

Presidente Hamilton Sossmeier se reuniu com vereadores para discutir a revogação da lei que institui o Dia do Patriota Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA

Os líderes de bancadas da Câmara Municipal de Porto Alegre foram convocados pelo presidente Hamilton Sossmeier (PTB) para reunião extraordinária para tratar da revogação da lei que instituiu o “Dia do Patriota” na Capital. Na reunião, que ocorreu nesta segunda-feira (28) no Sala Dilamar Machado, buscou-se um acordo entre os parlamentares para que se dê a máxima celeridade possível ao processo de revogação da lei.

Sossmeier explicou que acompanhou de perto, nos últimos dias, a repercussão da questão em nível nacional, destacando que mesmo não sendo comum a interferência da presidência nas legislações protocoladas por vereadores, entendeu que era necessária uma posição oficial do parlamento.

“Chegamos a um acordo, com a união dos vereadores, independente de partidos e questões ideológicas, para que a lei seja revogada o mais breve possível, através da aprovação do projeto de revogação já existente na Casa”, esclareceu. “Iremos assiná-lo e aprová-lo, com urgência, no máximo até quarta-feira. É um projeto que se tornou coletivo, um ato democrático da Câmara”, afirmou.

O projeto de revogação, já protocolado pela vereadora Karen Santos (PSOL), será assinado coletivamente pelos vereadores, e conforme definido na reunião, passará com maior celeridade pelas comissões, sendo aprovado em plenário.

2023-08-28