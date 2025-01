Política Camaro e Jaguar do ex-governador de Tocantins apreendidos pela Polícia Federal, serão leiloados com lances a partir de R$ 49 mil

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Carros foram apreendidos em 2022 após operações da Polícia Federal. (Foto: Reprodução de TV)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os carros de luxo do ex-governador Mauro Carlesse (Agir), apreendidos durante operação da Polícia Federal, serão leiloados em fevereiro após determinação da Justiça. Os veículos são um Jaguar S TYPE e um Camaro 2SS branco.

A apreensão ocorreu em 2022, no mesmo ano em que o ex-governador virou réu em ação penal por corrupção e lavagem de dinheiro no Plansaúde – plano de saúde dos servidores públicos estaduais. Também será leiloado um Porsche conversível, que pertence a um empresário e foi apreendido durante a investigação da PF.

— Veja os lances iniciais de cada veículo:

* Camaro 2SS – lance inicial de R$ 159.900

* Jaguar S TYPE – lance inicial de R$ 49 mil

* Porsche conversível Boxster – lance inicial de R$ 505 mil

O advogado do empresário Diego Honório afirmou que vem buscando reverter a determinação judicial e “realizar o leilão neste momento é equivocado”, pois existe um recurso pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça.

A última decisão que autorizou o leilão dos veículos foi assinada pelo juiz Marcio Soares da Cunha, da 3ª Vara Criminal de Palmas, no dia 5 de novembro de 2024. No documento, ele homologa o laudo de avaliação dos carros e determina que o leilão seja feito por meio eletrônico.

A data prevista para o primeiro leilão é 19 de fevereiro. O segundo, caso haja necessidade, deve ser feito no dia 27 do mesmo mês. Conforme o juiz, “somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto”.

Os interessados em participar podem acessa o site “Leilão Rapidão Vende”, fazer o cadastro na plataforma e entrar na sala digital do leilão. Os veículos podem ser visitados no pátio da Polícia Federal de Palmas, por meio de autorização da leiloeira pública.

Caso

Em outubro de 2021, Mauro Carlesse foi afastado do cargo de governador por um prazo de 180 dias, após a Polícia Federal realizar as operações Hygea e Éris. As investigações apuram fraudes e desvios do plano de servidores públicos do Tocantins, além de um suposto aparelhamento na Secretaria de Segurança Pública para direcionar investigações da Polícia Civil.

Em março de 2022 as investigações estavam a cargo do Superior Tribunal de Justiça do Tocantins (STJ), mas após Carlesse renunciar e deixar o cargo definitivamente, os inquéritos foram enviados para a Justiça Comum. Ele renunciou antes da votação pelo impeachment na Assembleia Legislativa, em 2022. Wanderlei Barbosa (Republicanos), seu vice, assumiu o mandato.

Já em outubro de 2022 o ex-governador e outras 14 pessoas se tornaram réus de uma ação penal por corrupção e lavagem de dinheiro no escândalo do PlanSaúde. Carlesse foi denunciado por constituir e integrar organização criminosa, corrupção passiva em 14 ocasiões e lavagem de dinheiro por 21 vezes.

Nesse mesmo ano, em dezembro, a Justiça determinou a venda dos carros de luxo de Mauro Carlesse e de um empresário. O pedido da venda foi feito pelo Ministério Público do Tocantins, para evitar que os veículos perdessem o valor de mercado enquanto estavam no pátio da Polícia Federal e ao fim do processo não servirem para garantir um eventual ressarcimento aos cofres públicos.

Na época, os advogados de Mauro Carlesse e do empresário tentaram impedir a venda dos bens, mas os pedidos não foram aceitos. Com a venda dos veículos o dinheiro ficará depositado em conta judicial.

Em 2023, o ex-governador virou réu em mais um processo, que inclui outras oito pessoas, dentre elas servidores da Polícia Civil. Eles foram acusados pelos crimes de organização criminosa, abuso de autoridade e tráfico de drogas.

Prisão

O ex-governador está preso há quase um mês em Palmas, suspeito de planejar fuga para o exterior. Desde que foi detido, teve pelo menos sete pedidos de habeas corpus negados pela Justiça. O mandado de prisão foi expedido pela 3ª Vara Criminal de Palmas e cumprido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público Estadual (MPTO).

Carlesse foi preso no dia 15 de dezembro de 2024, quando estava a caminho de uma fazenda em São Valério, próximo de Peixe. Ele nega as acusações e diz que não estava planejando fugir. Conforme investigações, a fuga estaria sendo planejada com ajuda do sobrinho e ex-secretário, Claudinei Quaresemin.

O ex-secretário teria providenciado documento de identidade e autorização para residência fixa no Uruguai para ele e o tio. Mauro, que tem cidadania e passaporte italiano, chegou a declarar residência em Marsciano (Perugia), na Itália, no vilarejo de Pieve Caina, para onde supostamente pretendia fugir.

Conversas em aplicativo de mensagens do ex-governador do Tocantins Mauro Carlesse (Agir), teriam indicado ao Ministério Público seu possível plano de fuga para o exterior. As mensagens são dos anos de 2023 e 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/camaro-e-jaguar-do-ex-governador-de-tocantins-apreendidos-pela-policia-federal-serao-leiloados-com-lances-a-partir-de-r-49-mil/

Camaro e Jaguar do ex-governador de Tocantins apreendidos pela Polícia Federal, serão leiloados com lances a partir de R$ 49 mil

2025-01-15