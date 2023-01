Política Câmeras do Supremo mostram extremistas destruindo esculturas e usando toga de ministros da Corte

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

Manifestantes extremistas destruíram bustos dentro da sede do Supremo. (Foto: Reprodução)

Imagens das câmeras de segurança do Supremo Tribunal Federal (STF) mostram a ação dos vândalos que depredaram o edifício-sede da Corte no último dia 8 de janeiro, em meio aos esforços dos agentes da polícia judicial, que tentavam conter a violência dos invasores.

As imagens, feitas por câmeras de segurança interna e por drones, exibem desde o momento em que os terroristas descem do Congresso, onde já perpetravam atos de destruição, rumo ao STF, até a hora em que o prédio é retomado. Pelos registros das câmeras, a invasão do plenário começa às 15h25, momento em que a polícia judicial considera que “perdeu” o edifício.

Nos vídeos é possível ver o momento em que os golpistas derrubam os gradis de metal colocados ao redor do edifício-sede para proteção, e usam esse equipamento para romper as vidraças que caracterizam o prédio. Esse é o ponto em que os invasores conseguem entrar no plenário e passam a destruir o patrimônio que compõe a sede do STF.

Seguindo a invasão, é possível ver um vândalo exibindo a réplica da Constituição que foi retirada do próprio Supremo, além do momento em que um manifestante, já detido pela segurança do STF, é levado vestindo uma toga.

A polícia judicial precisou reforçar o seu contingente e, ao longo da invasão dos vândalos, precisou se deslocar para diversas áreas do prédio do STF. O motivo de um contingente inicialmente baixo para o domingo é que, segundo as informações iniciais recebidas pela Corte, não havia informações “significativas” passadas pelos órgãos responsáveis, como a Secretaria de Segurança Pública do DF, de que haveria “atos hostis”.

