Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Camila Queiroz, que está em quarentena para evitar o contágio do coronavírus, respondeu algumas perguntas dos fãs. Muitos questionaram como a atriz tem feito para manter a sanidade mental durante o isolamento.

“Faxina pesada, vídeo game e comida. Tenho quatro livros para ler ainda. Ah! E exercícios também”, contou ela, que disse estar acostumada com as tarefas de casa desde a adolescência. “Lavo roupa desde os meus 14 anos, quando saí de casa para trabalhar.”

A atriz ainda respondeu questões sobre a sua beleza. Ela afirmou que tem celulite e que nunca fez harmonização facial. “Nunca fiz absolutamente nada no meu corpo e rosto. Morro de medo de agulha. Não sei se conseguiria [risos]”, respondeu.

“E eu tenho [celulite] de verdade! Eu tento me cuidar fazendo bastante exercícios, cuidando da alimentação, bebendo água e fazendo drenagem.” O casamento com Klebber Toledo também foi tema do bate-papo. “Somos duas crianças. Fazemos muita palhaçada, mas também somos muito responsáveis e dedicados. Mas ele é de gêmeos e eu sou de câncer.”

