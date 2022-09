Mundo Camilla Parker Bowles, mulher de Charles III se torna rainha consorte; entenda

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Camilla receberá título por vontade expressa de Elizabeth II. (Foto: Reprodução)

Casada com o rei Charles III desde 2005, a duquesa da Cornualha, Camilla Parker Bowles, ganha agora o título de rainha consorte britânica. Isso ocorre após a morte de Elizabeth II, que levou Charles ao trono britânico.

O título de rainha consorte é dado à esposa do rei vigente. O conceito é diferente do título de rainha – caso de Elizabeth II –, destinado a quem já nasce na família real e está na linha de sucessão.

Uma rainha consorte tem, em tese, a mesma posição social e o status do cônjuge. Historicamente, no entanto, não possui os mesmos poderes políticos.

A rainha Elizabeth II já preparava essa transição. Em mensagem à nação em fevereiro deste ano, a monarca disse desejar que Camilla fosse chamada de rainha consorte quando Charles se tornasse rei.

“É meu desejo sincero que, quando chegar a hora, Camilla seja conhecida como rainha consorte, enquanto continua seu próprio serviço leal”, disse a monarca britânica, na véspera da celebração dos 70 anos de seu reinado.

Camilla era tida como amante do príncipe Charles durante o casamento dele com a princesa Diana – e, por isso, não era querida pelo público. Mas, anos depois, ela viu seu índice de aprovação crescer graças a um esforço contínuo para criar uma imagem favorável e, também, por ter boa relação com alguns veículos de imprensa. Ainda assim, ela é menos popular que os “queridinhos” da opinião pública na família real.

Com a morte de Elizabeth II, seu neto William, agora o 1º na linha de sucessão, e sua esposa Kate Middleton tiveram seus títulos alterados. De acordo com o Twitter oficial do casal, eles passam a ser duque e duquesa de Cornwall e Cambridge.

William e Kate também devem herdar os créditos de príncipe e princesa de Gales, antes pertencente a Charles. Segundo a tradição, o título é passado a um herdeiro do sexo masculino. No entanto, a nomeação não será transmitida a William de forma automática. Ela deve ser passada pelo soberano, no caso, seu pai. O novo rei recebeu a honraria apenas aos 9 anos de idade.

Casamento

Camilla se casou com Charles em 2005, quase oito anos após a morte de Diana. Ela foi considerada por muitos pivô da crise no casamento de Charles com Diana, que se separaram em agosto de 1996.

À época, Diana atribuiu o divórcio à recusa de Charles em terminar seu caso com Camilla. Charles disse ter permanecido fiel ao casamento “até que ele se desfez”. Em comunicado oficial, o Palácio de Buckingham anunciou que o divórcio foi totalmente amigável.

Um ano depois, em 31 de agosto de 1997, Diana morreu vítima de um acidente de carro, em Paris, na França, enquanto fugia de um paparazzi.

