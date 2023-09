Polícia Caminhão bitrem é flagrado transitando com 25 toneladas de excesso de peso em Iraí, no Norte do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O excesso de peso em veículos representa um sério risco à segurança nas estradas, comprometendo a estabilidade e a capacidade de frenagem do veículo Foto: Divulgação/PRF O excesso de peso em veículos representa um sério risco à segurança nas estradas, comprometendo a estabilidade e a capacidade de frenagem do veículo. (Foto: Divulgação/PRF) Foto: Divulgação/PRF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) abordou, na manhã desta -feira (18), um caminhão que rodava com mais de 100 toneladas de peso, sendo 25 toneladas de excesso de peso. A ação ocorreu na BR-386, em Iraí, no Norte do Rio Grande do Sul.

Durante operação de fiscalização na rodovia, a PRF abordou um caminhão que estava carregado de milho. Ao realizar a pesagem do caminhão bitrem, constatou-se excesso de peso aferido na balança, em um total de 25.400 quilos. O bitrem poderia estar transportando no máximo 75 toneladas de peso total, mas estava transitando com 100.400 quilos.

O excesso de peso em veículos representa um sério risco à segurança nas estradas, comprometendo a estabilidade e a capacidade de frenagem do veículo.

A multa para excesso de peso está prevista no código de trânsito brasileiro, e o valor aumenta conforme a quantidade de excesso. O veículo foi liberado após realizar o transbordo da carga excedente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia

https://www.osul.com.br/caminhao-bitrem-e-flagrado-transitando-com-25-toneladas-de-excesso-de-peso-em-irai-no-norte-do-rio-grande-do-sul/

Caminhão bitrem é flagrado transitando com 25 toneladas de excesso de peso em Iraí, no Norte do Rio Grande do Sul

2023-09-18