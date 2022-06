Rio Grande do Sul Caminhão com uma tonelada de maconha em fundo falso é apreendido na Serra

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2022

Motorista desviou de barreira na BR-116, em Vacaria, e foi localizado pela PRF em Ipê. Foto: PRF/Divulgação Motorista desviou de barreira na BR-116, em Vacaria, e foi localizado pela PRF em Ipê. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um caminhão com placas de Araquari (SC) foi apreendido na tarde desta segunda-feira (27) com cerca de uma tonelada de maconha em Ipê, na Serra gaúcha. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motorista do caminhão, natural do Paraná, foi preso e, de acordo com a corporação, tem antecedentes por tráfico de drogas.

Ainda conforme informações da PRF, o motorista do caminhão desviou de uma barreira montada pelos policiais na BR-116, em Vacaria. No momento, a corporação realizava na rodovia uma operação de combate ao crime. Com a fuga, um cerco foi realizado na região até que a PRF localizou o veículo na RS-122, em Ipê. A Brigada Militar apoiou nas buscas.

Durante a vistoria, os policiais encontraram fundos falsos na carroceria que estavam carregados com maconha, cujo peso estimado é de uma tonelada. O motorista de 35 anos foi conduzido para a delegacia e detido. A droga e o caminhão foram apreendidos.

