Porto Alegre Caminhão da CEEE Equatorial cai no Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2024

O acidente ocorreu na altura do cruzamento da avenida Ipiranga com a rua Ramiro Barcelos Foto: EPTC/Divulgação O acidente ocorreu na altura do cruzamento da avenida Ipiranga com a rua Ramiro Barcelos. (Foto: EPTC/Divulgação) Foto: EPTC/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um caminhão a serviço da CEEE Equatorial caiu no Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga, em Porto Alegre, no início da manhã desta sexta-feira (26).

O motorista perdeu o controle do veículo, que colidiu contra a proteção de uma ponte sobre o arroio e foi parar dentro da água na altura do cruzamento com a rua Ramiro Barcelos, no bairro Santana.

Os dois homens que estavam no caminhão foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Eles receberam atendimento médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e foram encaminhados ao HPS (Hospital de Pronto Socorro) com ferimentos leves.

