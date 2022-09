Grêmio Campanha de recuperação, vice-campeonato e série de títulos: relembre as outras passagens de Renato Portaluppi no Grêmio

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Técnico está na sua quarta passagem pelo clube Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Renato Portaluppi já está em solo gaúcho para assumir o Grêmio. Com ele chega a memória do torcedor gremista da sua última passagem vitoriosa. O maior ídolo da história gremista, com direito a estátua na esplanada da Arena, inicia nesta segunda-feira (05), sua quarta passagem como técnico do clube.

E com a sua chegada existe um desafio: subir para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro da Série A.

Nas suas passagens anteriores, Renato tem objetivos cumpridos e conquistas expressivas de títulos. Na última delas, colocou fim a um jejum de 15 anos de conquistas, mas saiu desgastado pelos quase cinco anos no clube.

O comandante tricolor ainda chegou a ser vice-campeão brasileiro no ano de 2013 e também já brigou na parte de baixo da tabela três anos antes.

Conquistas, a partir de 2016

Sua última passagem foi a mais vitoriosa de Renato no comando da equipe gremista. Campeão da Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, três campeonatos gaúchos, além de inúmeras vitórias em cima do Inter.

Vice-campeonato no Brasileirão de 2013

Renato foi chamado pelo então presidente Fábio Koff com quem tinha estreita relação ainda dos tempos de jogador. O técnico gremista alavancou a campanha no Brasileirão daquele ano com um time reconhecido pelo poder defensivo. Assim o comandante levou o time ao vice-campeonato brasileiro em 2013.

Da zona de rebaixamento ao G4

O pior cenário no qual Renato Portaluppi foi contratado ocorreu em 2010. O Grêmio lutava contra o rebaixamento sob o comando de Silas. A partir da chegada do ídolo, a campanha foi de recuperação e classificação para a Libertadores ao final da competição.

