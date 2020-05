Porto Alegre Campanha do Agasalho arrecada 100 mil peças no primeiro mês

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Sistema de drive-thru contribuiu para os bons resultados até agora. Foto: Alex Rocha/PMPA Sistema de drive-thru contribuiu para os bons resultados até agora. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Lançada em 30 de abril, a Campanha do Agasalho 2020 da Prefeitura de Porto Alegre chega a 100 mil peças quando completa um mês de arrecadação, nesta sexta-feira (29). Adotado pela necessidade de distanciamento social neste momento de pandemia, o sistema de drive-thru contribuiu para os bons resultados até agora. A campanha prossegue até 3 de julho.

“Os porto-alegrenses, mais uma vez, mostram-se muito solidários. Nos enche de alegria este resultado e, com certeza, poderemos aquecer centenas de pessoas necessitadas” – primeira-dama Tainá Vidal.

No entanto, ainda há itens essenciais que necessitam mais doações. “Precisamos de mais roupas masculinas e infantis. E também mais cobertores, com a chegada do frio”, enfatiza o secretário de Desenvolvimento Social e Esporte, Itacir Flores.

Já foram contadas 49.406 peças de roupas. Há também um grande número de doações ainda em quarentena aguardando a triagem. A estimativa é de cerca de 51,3 mil peças aguardando serem contadas e separadas. Das liberadas, a Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania) já distribuiu 26.540 unidades, beneficiando 10.517 pessoas de 29 instituições.

Neste domingo (31), das 10h às 16h, ocorre o grande evento que reúne a comunidade judaica na arrecadação de doações para a campanha, quando caminhões percorrem os bairros recebendo os agasalhos. Este ano, a ação será somada a mais cinco pontos de drive-thrus para facilitar as entregas. Saiba mais.

Quarentena

A Campanha do Agasalho 2020 tem o tema “Suas roupas já podem sair de casa para abraçar alguém”. Neste ano, a mobilização começou mais cedo para os donativos chegarem aos beneficiados antes do inverno. Em razão da pandemia do coronavírus, as peças doadas passam por quarentena antes da distribuição. Ficarão durante 14 dias em local arejado e ensolarado, para só então serem triadas e embaladas.

Serão beneficiadas 142 organizações cadastradas na Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), albergues, abrigos, Centros Pop, pessoas atendidas nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social), Creas (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), CDI (Centros Dia do Idoso) e Crips (Centros de Relações Institucionais e Participativas), povos indígenas e quilombolas.

Até o momento são 31 parceiros com 64 pontos de coleta. As doações, iniciativas e pontos de coleta podem ser acompanhados pelo portal da prefeitura e no App #EUFAÇOPOA. O transporte por aplicativo 99 vai disponibilizar voucher de desconto para corridas até pontos de coleta com drive-thrus.

Ano passado, a Campanha do Agasalho bateu o recorde de todas as edições, registrando o maior número de donativos (341.951 peças), de pessoas atendidas (70.683) e de entidades beneficiadas (208).

