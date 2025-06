Rio Grande do Sul Campanha do Agasalho de Alvorada já distribuiu 18 mil peças e reforça cuidados com a população vulnerável

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2025

As roupas já foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social no município. Foto: Nathália Elly As roupas já foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social no município. (Foto: Nathália Elly) Foto: Nathália Elly

A Campanha do Agasalho, realizada pelo Gabinete da Primeira-Dama da prefeitura de Alvorada já recolheu, somente em junho, cerca de 18 mil peças — entre roupas, mantas e cobertores. As roupas já foram distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

Ao todo, já foram recolhidas 13.600 peças de roupas nos pontos de coleta, além de 166 cobertores, 16 mantas, 27 kits de roupas e 31 kits de higiene, reforçando o impacto positivo da mobilização comunitária. Neste ano, a campanha tem como tema “Quem Ama, Compartilha”.

As doações estão sendo entregues por meio dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) e ações descentralizadas em diversos bairros da cidade, garantindo que o auxílio chegue de forma mais rápida e eficaz a quem mais precisa.

As ações são organizadas com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e contam com a participação de servidores, voluntários e lideranças comunitárias, que atuam diretamente nas comunidades, identificando as demandas locais e fortalecendo os laços de solidariedade.

Equipes da Assistência Social também atuam com ações de busca ativa nas ruas, distribuindo cobertores, refeições e realizando encaminhamentos ao abrigo quando necessário. Essa atuação integrada busca garantir proteção, dignidade e acolhimento a todos os que enfrentam o frio sem uma moradia segura.

A primeira-dama, Thaísa Martello, reforçou a importância da solidariedade para a continuidade da campanha:

“A Campanha do Agasalho é uma grande corrente de solidariedade, e ver a resposta da nossa comunidade mostra que o amor realmente se compartilha. Cada doação faz a diferença na vida de quem mais precisa”, destacou Thaísa.

