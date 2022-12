Rio Grande do Sul Campanha do Ministério Público gaúcho ressalta o impacto da corrupção na sociedade

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2022

Iniciativa é motivada pelo Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado nesta sexta-feira. (Foto: EBC)

Em alusão ao Dia Internacional Contra a Corrupção, celebrado nesta sexta-feira (9), o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) veicula – mprs.mp.br – uma campanha destinada a chamar a atenção do público para o impacto desse tipo de comportamento na vida das pessoas. Desde o início da semana, o órgão tem postado reflexões sobre o tema em suas redes sociais.

O material gráfico foi desenvolvido com apoio do departamento de criação do Gabinete de Comunicação Social da Promotoria. Em destaque, mensagens com exemplos de como a modalidade de crime acaba reduzindo inclusive recursos destinados para áreas como saúde, educação e lazer.

A data temática foi estipulada a partir de um acordo entre 140 países durante Assembleia-Geral das Nações Unidas. No Brasil, a campanha é executada pelo Grupo Nacional de Defesa do Patrimônio Público, órgão do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG).

No foco da iniciativa está a promoção e fortalecimento de medidas de combate à corrupção ativa ou passiva, com base em princípios como integridade e transparência. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional Cível e de Proteção do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa do MP-RS, Flávia Raphael Mallmann, ressalta:

“Trata-se de um mal que atinge toda a sociedade. Precisamos ficar atentos e disseminar uma cultura anticorrupção. A tarefa do Ministério Público não é só punir, mas também atuar na prevenção”.

Direitos Humanos

Também nesta sexta-feira, Porto Alegre recebe especialistas de todo o País para o 1º Seminário Municipal de Direitos Humanos, promovido pela Secretaria Municipal da Desenvolvimento Social (SMDS) para debater avanços, desafios e perspectivas do setor. Dentre os participantes estão a promotora Lívia Sant’Anna Vaz (Bahia) e o mestre em Direito e doutor em Ciência Política, Oscar Vilhena.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, essa é uma oportunidade para analisar a evolução da conquista de direitos: “O avanço do humanismo, da proteção e da cidadania se consolida através dos Direitos Humanos pactuados. A diversidade e a diferença compõem o novo avanço civilizatório”.

A diretora de Direitos Humanos e Outras Identitárias da SMDS, Márcia Chagas, comemora a realização do evento na véspera do Dia Internacional dos Direitos Humanos (10 de dezembro):

“Essa é uma oportunidade para desmistificar o senso comum sobre o papel dos direitos na construção de uma sociedade mais solidária, equânime e com justiça social”.

O evento será realizado das 8h às 19h (com pausa ao meio-dia para o jogo da Seleção Brasileira contra Croácia na Copa do Mundo). Local: Plenário Milton Varela Dutra do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4), localizado na avenida Praia de Belas nº 1.100, bairro Praia de Belas. A programação pode ser conferida no site prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

