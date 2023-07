Esporte O tenista espanhol Carlos Alcaraz vence Djokovic e conquista o torneio de Wimbledon pela primeira vez

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Este é o segundo Grand Slam da carreira do atleta de 20 anos. Foto: Reprodução Este é o segundo Grand Slam da carreira do atleta de 20 anos. (Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O espanhol Carlos Alcaraz venceu o sérvio Novak Djokovic e conquistou o torneio de Wimbledon, na Inglaterra, pela primeira vez. Este é o segundo Grand Slam da carreira do atleta de 20 anos. Ele foi o campeão do último US Open.

A final, que valia também a liderança do ranking mundial, manteve o espanhol no topo impedindo que o sérvio o ultrapassasse, conquistasse seu 24º Grand Slam e o oitavo título na grama sagrada de Wimbledon. Em duelo de cinco sets, com parciais de 1/6, 7/6 (8-6), 6/1, 3/6 e 6/4, a partida durou 4h43min e alçou Alcaraz como o terceiro campeão mais jovem na história do torneio, aos 20 anos e 272 dias.

O recordista é o alemão Boris Becker, que venceu o primeiro de seus dois títulos no torneio aos 17 anos em 1985, além de ter repetido a façanha no ano seguinte. O segundo mais jovem foi o sueco Bjorn Borg, vencedor da edição de 1976 aos 20 anos e 27 dias. Borg foi pentacampeão do torneio.

Com 23 conquistas, Djokovic já é o recordista de títulos de Grand Slam no tênis masculino. O tenista buscava igualar a marca da australiana Margaret Court, única atleta da história a vencer 24 troféus de Grand Slam em simples. Aos 36 anos, o sérvio também tentava igualar o recorde de títulos de Wimbledon entre os homens, que pertence a Roger Federer e poderia se tornar o campeão mais velho do torneio na Era Aberta. Outro recorde de Djokovic é o de finais de Grand Slam disputadas: 35 no total.

A plateia estava seleta de celebridades acompanhando a grande final como os membros da família real, Princesa Kate e Príncipe William, acompanhados dos seus filhos Príncipe George e Princesa Charlotte; os astros de Hollywood Brad Pitt, James Norton, Tom Hiddleston, Andrew Garfield, Rachel Weizz, Emma Watson e Daniel Craig; e a cantora Ariana Grande.

A partida

Um início tranquilo para Djokovic. Embora tenha escapado de um break-point logo no game de abertura, o sérvio dominou o set inicial. Alcaraz transparecia certa ansiedade e tensão em suas escolhas. O experiente sérvio aproveitou o momento para já abrir vantagem e, após duas quebras, largou com 5/0 no placar e fechou em 6/1. Alcaraz até fez mais winners no set, 7 a 5, mas cometeu 9 erros contra apenas 2.

Apesar da desvantagem momentânea no placar, o espanhol não se abalou com o péssimo primeiro set. Ele começou a segunda parcial com um bom game de saque e conseguiu a quebra na sequência. Com a mudança de postura do adversário, Djokovic se focou nas trocas de bola e sustentou longos ralis. Alcaraz permitiu o empate. A partir de então, não houve quebras até o fim do set, apesar de o sérvio ter escapado de um break-point.

Djokovic contou com um erro de Alcaraz e dois ótimos saques para sair vencendo por 3-0 no game-desempate, mas Alcaraz também sacou bem e igualou a disputa por 3-3 depois que o sérvio errou um drop-shot. Golpe característico do espanhol, uma curta muito bem executada e com mudança de empunhadura deu a ele a vantagem por 5-4, mas depois ele errou um voleio. Djokovic chegou ao set-point depois de vencer uma disputa na rede, mas cometeu dois erros seguidos com o backhand em trocas de fundo. Na sequência, Alcaraz encaixou um winner de devolução para vencer o set e empatar a partida.

A virada

O jovem de 20 anos iniciou o terceiro set com quebra. Depois, escapou de um 15-40 para fazer 3/1 no placar. O quinto game da parcial foi uma batalha de 26 minutos, 13 igualdades e seis break-points até que o espanhol conseguisse mais uma quebra e fizesse 4/1.

Djokovic baixou a cabeça e a intensidade na reta final do set e só fez mais dois pontos nos últimos 10 que foram disputados na parcial. Alcaraz fez 10 a 6 nos winners e cometeu apenas 9 erros contra 18 do sérvio.

Reação

No início do quarto set, Djokovic teve que reverter um 15-40. O sérvio cresceu no jogo e passou a ser mais efetivo nas devoluções. Ele conseguiu duas novas quebras e forçou o quinto set da final. Irônico, o atleta, incomodado com uma parcela do público, que apoiava o espanhol, mandou beijos para a plateia depois de conseguir uma das quebras de saque.

Histórico

O quinto set começou com games longos e oportunidades para os dois lados. Djokovic salvou um break-point com ace. Alcaraz evitou a quebra ao sustentar um longo rali até o erro do sérvio com o backhand. O espanhol passou à frente no placar no game seguinte e fez 3/1. Irritado, Djokovic quebrou uma raquete no poste de sustentação da rede e foi advertido pelo árbitro.

O momento da partida era todo de Alcaraz, que foi mantendo a vantagem mínima, com direito até a ace de segundo saque para fechar um dos games. O espanhol, que tanto falou sobre sua preparação psicológica para a final, foi preciso na hora de sacar para o jogo e colocou todos os primeiros saques em quadra para conseguir a maior vitória da carreira.

Campeão da edição deste ano, Carlos Alcaraz leva para casa uma premiação de 2,35 milhões de libras (equivalente a R$ 14,7 milhões). Enquanto Novak Djokovic, receberá 1,175 milhão de libras (R$ 7,38 milhões).

Na próxima atualização do ranking da ATP (Association of Tennis Professionals – em português Associação de Tênis Profissional), Alcaraz terá 9.675 pontos, contra 8.795 de Djokovic. O jovem espanhol tem 28 semanas como número 1 do mundo, sendo o 16º jogador com mais tempo na liderança. Enquanto Djokovic é o recordista de semanas no topo do ranking entre homens e mulheres, com 389 no total.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/campeao-de-wimbledon/

O tenista espanhol Carlos Alcaraz vence Djokovic e conquista o torneio de Wimbledon pela primeira vez

2023-07-16