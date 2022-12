Mundial Campeão do mundo e melhor jogador da Copa do Catar, Messi também é agora o dono da publicação mais curtida na história do Instagram

21 de dezembro de 2022

Messi já acumulou mais de 70,7 milhões de curtidas em sua publicação, que celebra seu título mundial inédito. (Foto: Reprodução/Instagram)

Não foi apenas a Argentina que alcançou uma marca histórica com a conquista do tricampeonato mundial após a vitória sobre a França, nos pênaltis, no último domingo. Ao registrar o título em seu Instagram, Lionel Messi superou uma “foto de ovo” e agora é o dono da publicação com mais curtidas na história do Instagram.

A “foto de ovo” em questão trata-se de uma publicação, criada em 2019, com o intuito de alcançar o recorde. Com mais de 56 milhões de curtidas no Instagram, o perfil “world record egg” era a postagem com mais engajamento na rede social até o título mundial da Argentina. No domingo, Messi publicou um carrossel com 10 fotos da conquista; em pouco mais de um dia, a postagem já havia superado a marca do ovo.

Até a noite desta quarta, Messi acumulava mais de 70,7 milhões de curtidas em sua publicação, que celebra seu título mundial inédito. “Campeões do mundo! Tantas vezes eu sonhei, eu queria tanto (o título mundial) que ainda não caiu a ficha, não acredito”, diz o atacante do Paris Saint-Germain em sua rede social.

Eleito melhor jogador da Copa, Messi foi parabenizado por diversas personalidades do futebol e clubes nas redes sociais. Jordi Alba, José Aldo, Deco, Arturo Vidal, além da maioria do elenco argentino no Mundial, comentaram na postagem mais curtida do Instagram.

Além destes, Mark Zuckerberg, dono da rede social, foi a público parabenizar o atleta pelo feito. “A postagem do título mundial de Lionel Messi se tornou a mais curtida na história do Instagram”, disse o empresário. Ele também afirmou que o WhatsApp, outra rede social da qual é dono, registrou um número recorde de 25 milhões de mensagens trocadas por segundo durante a final.

Contrato

Em outra frente, Lionel Messi chegou a um acordo verbal com o Paris Saint-Germain para renovar contrato por mais uma temporada, segundo o jornal Le Parisien. O vínculo atual entre as partes se encerraria no meio de 2023. A extensão contratual foi acertada durante a Copa do Mundo em que Messi foi campeão com a Argentina e eleito melhor jogador do torneio.

As negociações estavam se arrastando nos últimos meses entre diretores do PSG e o pai e empresário de Messi. O jogador quer conquistar mais um título da Liga dos Campeões em sua carreira. Na última temporada, o time parisiense caiu nas oitavas de final para o Real Madrid.

O camisa 10 está em Rosário, sua cidade-natal, para ficar com a família e celebrar a conquista. Adversário na final da Copa e artilheiro do torneio, o atacante Kylian Mbappé retornou aos treinamentos do PSG nesta quarta-feira. Mbappé teve apenas dois dias de descanso até se reapresentar ao clube de Paris, de forma discreta, na manhã desta quarta.

O Paris Saint-Germain tem realizado amistosos contra equipes menores e desfalcado de seus principais nomes. A equipe da capital francesa volta a campo no próximo dia 28, contra o Strasbourg, vice-lanterna do Campeonato Francês. O PSG lidera a tabela com 41 pontos, cinco a mais que o Lens. Seu adversário nas oitavas de final da Liga dos Campeões será o Bayern de Munique, em fevereiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

