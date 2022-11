Grêmio Campeão Gaúcho ao acesso para a Série A: como foi a temporada do Grêmio em 2022?

Por Lorenzo Rivero | 8 de novembro de 2022

A temporada gremista foi de reconstrução Foto: Lucas Uebel/Grêmio A temporada gremista foi de reconstrução e buscar o acesso a Série A (Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após um ano de rebaixamento, a temporada do Grêmio começou em busca de dois objetivos: a reconstrução e o acesso para a Série A do Brasileirão. O Grêmio conseguiu atingir suas metas. Está classificado para a elite do futebol brasileiro, mas a reconstrução não foi algo que encantou o torcedor.

O ano de 2022 começou com o mesmo treinador que terminou o Campeonato Brasileiro de 2021. Após o empate contra o Juventude, em 14 de fevereiro, Vagner Mancini foi demitido. Para o seu lugar, Roger Machado foi chamado para assumir a vaga.

Campeonato Gaúcho

Com o Campeonato Gaúcho em andamento, já com Roger Machado, o Grêmio teve nove vitórias, três empates e três derrotas na competição toda. Durante o Gauchão, o time de Roger conseguiu uma goleada em cima do Inter, no estádio Beira-Rio.

Na final do campeonato, o Grêmio jogou duas partidas contra o Ypiranga-RS. No primeiro jogo, o Tricolor venceu por 1 a 0 no estádio Colosso da Lagoa e na partida de volta, ganhou por 2 a 1 na Arena do Grêmio e se sagrou campeão.

Copa do Brasil

A competição que o Grêmio tem cinco títulos desta vez acabou sendo negativa. O time de Roger foi eliminado na primeira rodada do Copa do Brasil pelo Mirassol, por 3 a 2. Ali, os torcedores já começavam a ficar incomodados com o elenco gremista.

Campeonato Brasileiro Série B

Em busca da volta para a Série A, o Grêmio começou a luta na Série B. Roger Machado comandou o time até 1° de setembro quando foi demitido e, no mesmo dia, foi anunciado a volta de Renato Portaluppi.

No dia da demissão de Roger circulava a informação que talvez o ex-técnico ia ser demitido, mas o clube negava a informação. Por volta das 20h daquela mesma noite, o Grêmio em seu site confirmava a demissão de Roger e a contratação de Renato. O maior ídolo gremista foi contratado para apenas onze jogos e ajudou o clube a cumprir o desafio de voltar a primeira divisão.

Temporada do Grêmio

55 jogos

27 vitórias

17 empates

11 derrotas

