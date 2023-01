Esporte Campeão olímpico Gustavo Endres comanda aula de vôlei em Capão da Canoa neste fim de semana

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2023

Atividade promovida pelo Sesc em parceria com a Unimed tem percorrido diversas praias gaúchas. (Foto: Arquivo/Sesc)

Neste fim de semana, o Serviço Social do Comércio (Sesc) e a Unimed promovem em Capão da Canoa (Litoral Norte) oficina de vôlei com o ex-atleta Gustavo Endres, medalhista de ouro na Olimpíada de 2004 e prata nos Jogos de 2008. A atividade é realizada às 17h de sábado (21) e às 10h de domingo na Arena de Esportes, próximo à cancha de bocha. Também serão oferecidas atividades de caminhada e alongamento.

Desde o início do mês, diversas ações de lazer e bem-estar têm sido realizadas em praias gaúchas, de forma gratuita e com entrega de camiseta temática aos participantes. A iniciativa ainda será levada a Tramandaí, Torres, Atlântida e Arroio do Sal nas próximas semanas.

Sábado

– 9h: alongamento e caminhada no trecho da orla junto ao letreiro de Capão da Canoa.

– 17h: oficina de vôlei com Gustavo Endres, na Arena de Esportes.

Domingo

– 9h: alongamento e caminhada no trecho da orla junto ao letreiro de Capão da Canoa.

– 10h: oficina de vôlei com Gustavo Endres, na Arena de Esportes perto da cancha de bocha.

Trajetória

Natural de Passo Fundo (Região Norte do Estado), Gustavo Endres atuou profissionalmente como jogador de vôlei entre 1996 e 2015, vestindo as camisas de clubes como Banespa (SP), Ferrara, Latina e Sisley Treviso (Itália), depois retornou ao Brasil, contratado por Pinheiros-Sky (SP) e Kappesberg (Canoas).

Suas qualidades no bloqueio e saque, dentre outros fundamentos do esporte, o levaram à Seleção Brasileira. Foi medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 1999, bronze em 2003, ouro em 2007 e 2011. Em Olimpíadas, o atleta de 2m03cm participou das conquistas do ouro em 2004 e prata em 2008. Também foi protagonista de diversos títulos em campeonatos mundiais. Hoje com 47 anos, ele se dedica a ações esportivas e projetos sociais.

(Marcello Campos)

