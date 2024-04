Porto Alegre Campeonato estadual de skate e corrida estão nas atrações deste final de semana em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2024

O campeonato tem as modalidades park e street, com categorias masculinas e femininas, divididas em iniciante e amador, além do masculino master. Foto: Cesar Lopes/PMPA

Neste sábado (20) e domingo (21), o complexo do Skate Park da Orla estará movimentado pelo evento RS Skateboarding AM 2024, a partir das 8h. O campeonato tem as modalidades park e street, com categorias masculinas e femininas, divididas em iniciante e amador, além do masculino master.

Triathlon

O evento Triathlon de Porto Alegre ocorre neste domingo, a partir das 6h com largada no bairro Belém Novo. O circuito desenvolve atividades de natação, ciclismo e corrida, variando suas distâncias de acordo com a modalidade.

Corrida

No domingo, tem largada no Parque Germânia, às 7h. Os percursos de corrida para os atletas serão de 6 e 3 quilômetros.

Campeonato estadual de skate e corrida estão nas atrações deste final de semana em Porto Alegre

