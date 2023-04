Notícias Campos Neto rebate críticas e diz que o Banco Central tem autonomia

Por Redação O Sul | 21 de abril de 2023

Presidente da instituição diz que há mais inflação de demanda do que de oferta. (Foto: Reprodução)

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, rebateu nesta sexta-feira (21) críticas relacionadas às taxas de juros no Brasil e disse que a instituição não toma decisões políticas, apenas técnicas. O chefe da autoridade monetária voltou a defender a autonomia do BC e a necessidade de o país manter o sistema de metas da inflação.

Campos Neto rebateu os argumentos usados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros membros do governo de que não há inflação de demanda.

“Alguns dizem: se a inflação é de oferta, não precisa de juros altos. Não é isso que observamos. Tem mais componente de demanda na inflação do que de oferta. E mesmo que fosse de oferta, o Banco Central tem que combater os efeitos secundários da inflação, que se propagam em cadeia”, disse Campos Neto.

“O Banco Central é um órgão técnico, que toma decisões técnicas. E segue um timing técnico, que é diferente do timing político. Por isso a autonomia é importante”, acrescentou ele, durante um evento empresarial em Londres. “O custo de combater a inflação é alto, mas o custo de não combater a inflação é muito maior”.

Pedido de Pacheco

O presidente do BC evitou responder diretamente à “súplica” do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que pediu, no mesmo evento, a queda imediata na taxa de juros para o país poder voltar a crescer.

“A inflação, meu caro Roberto Campos Neto, [está] contida, inclusive com viés de queda. A nossa moeda [está] estável. Agora, nós precisamos [fazer] crescer o Brasil. E nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13,75%”, disse Pacheco no dia anterior.

Nesta sexta-feira (21), falando novamente poucos minutos antes da palestra de Campos Neto, o presidente do Senado dobrou a aposta e pediu novamente: “eu reforço a reivindicação e súplica do Senado Federal. Porque 13,75% [de juros] realmente são muito difíceis para o crescimento do Brasil”.

Campos Neto preferiu fazer uma palestra bastante técnica, tentando justificar os motivos que levam o país a ter taxas altas de juros e a necessidade de se manter uma política de metas de inflação.

Ele citou os exemplos da Argentina e da Turquia, dois países que abandonaram os sistemas de metas por pressões políticas. O resultado foi que a inflação disparou nos dois casos e as moedas locais perderam valor. “Isso não é saudável e gera pobreza”, disse Campos Neto.

Sem riscos

O presidente do BC também voltou a dizer que a instituição é completamente autônoma, apesar dos “anseios políticos” para a redução de juros. Ele citou como exemplo o fato de o BC ter feito o “maior aumento de taxas de juros do mundo durante um período de eleição”, durante a disputa presidencial de 2022.

Campos Neto disse ainda que não acredita que a autonomia do banco Central esteja ameaçada. “O debate sobre juros é normal e o meu papel é explicar as ações do banco. Precisamos também melhorar a nossa comunicação, para as pessoas entenderem como as decisões são tomadas.”

2023-04-21