Notícias Canabidiol pode reduzir ansiedade

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ataques de pânico também foram menores no grupo que usou o composto. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cientistas norte-americanos testaram os efeitos do canabidiol (CBD), um dos compostos da plantas Cannabis sativa que não provoca efeitos psicoativos, para o controle da ansiedade. No pequeno experimento, a terapia demonstrou ser promissora, mas os efeitos ansiolíticos ainda devem ser melhor investigados.

Publicado na revista científica Communications Medicine, o estudo sobre os efeitos do CBD da cannabis no controle da ansiedade foram liderados por pesquisadores da Harvard Medical School e do McLean Hospital Imaging Center, ambos localizados nos Estados Unidos.

No estudo sobre o efeito ansiolítico do CBD da cannabis, os pesquisadores recrutaram 14 pacientes com mais de 18 anos, que apresentavam níveis moderados ou graves de ansiedade. Durante as 4 semanas do experimento, todos os voluntários usaram o composto diariamente.

Vale observar que a metodologia do estudo não adotou o método duplo-cego — este é o padrão-ouro das pesquisas clínicas. Resumindo, “todos os pacientes sabiam estar recebendo CBD”, explicam os autores do estudo.

Após o experimento, “os pacientes relataram redução da ansiedade, bem como melhorias no humor, sono, qualidade de vida”, pontuam os cientistas. Também foi identificado aumento da capacidade de autocontrole e de pensar com flexibilidade.

“A ansiedade é significativamente reduzida na quarta semana em relação à linha de base. A resposta ao tratamento clinicamente significativa (redução dos sintomas ≥ 15%) é alcançada e mantida já na primeira semana para a maioria dos pacientes”, acrescentam.

Durante o pequeno estudo, nenhum voluntário desistiu da pesquisa e casos de intoxicação ou de eventos adversos graves não foram relatados.

Próximo passo

Apesar dos resultados promissores, os cientistas entendem que estudos mais completos ainda devem investigar os efeitos do CBD para o tratamento da ansiedade. “Uma avaliação definitiva do impacto deste novo tratamento nos sintomas clínicos e na cognição será determinada no estágio duplo-cego controlado por placebo em andamento”, completam.

Anteriormente, pesquisadores da University of Melbourne, na Austrália, testaram o uso do CDB para fins ansiolíticos por 12 semanas em adolescentes e jovens adultos. Neste caso, os resultados também foram positivos. Além disso, episódios de ataques de pânico foram reduzidos no grupo que usou o composto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias