Economia Canadá impõe tarifas de 25% aos carros dos Estados Unidos, em resposta à taxação anunciada por Trump

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro canadense Mark Carney nessa quinta-feira (3). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Canadá irá impor tarifas retaliatórias de 25% sobre veículos fabricados nos Estados Unidos em resposta às taxas de importação anunciada pelo governo de Donald Trump sobre automóveis estrangeiros, disse o primeiro-ministro Mark Carney nessa quinta-feira (3).

As tarifas canadenses serão aplicadas apenas a veículos que não estejam em conformidade com o Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) e sobre o “conteúdo não canadense” em carros e caminhões enviados sob as regras desse acordo comercial. Em outras palavras, os impostos canadenses seguem a mesma estrutura das tarifas automotivas dos EUA.

O Canadá foi poupado das chamadas “tarifas recíprocas” de Trump, anunciadas na quarta-feira, mas as novas tarifas de 25% dos EUA sobre automóveis produzidos no exterior entraram em vigor na manhã desta quinta-feira. Para o Canadá, essas tarifas se aplicam ao conteúdo não americano dos veículos acabados.

O setor automotivo canadense é altamente integrado ao dos Estados Unidos e pode sofrer um impacto significativo com as tarifas do presidente americano.

A Stellantis, proprietária das marcas Jeep e Chrysler, já anunciou que fechará sua fábrica de montagem em Windsor, no estado de Ontário, por duas semanas enquanto avalia os impactos, conforme informou a empresa em um memorando aos funcionários.

Pesadas tarifas dos EUA também continuam a ser aplicadas a produtos que não cumprem o Acordo EUA-México-Canadá, bem como a todos os produtos de aço e alumínio. Trump também ameaçou impor novas taxas sobre medicamentos, semicondutores, cobre e madeira.

União Europeia

Em outra frente, o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu que as empresas suspendam investimentos nos Estados Unidos depois que o presidente Donald Trump anunciou tarifas recíprocas sobre a União Europeia e outras regiões. A China já teria tomado medidas para restringir investimento de empresas locais nos Estados Unidos, segundo fontes.

“Não faz sentido que as empresas invistam lá enquanto os EUA atacam a Europa”, disse Macron, antes de participar de uma reunião com representantes de grupos industriais afetados pelas tarifas.

“Qual seria a mensagem de termos grandes empresas europeias investindo bilhões na economia americana ao mesmo tempo em que eles nos atingem?”, questionou Macron. “Precisamos ter solidariedade coletiva.”

Falando da Casa Branca na quarta-feira, Trump anunciou uma tarifa de 20% sobre as importações da UE, que entrará em vigor em 9 de abril. Ele repetiu sua afirmação de que os 27 estados-membros “nos exploram” e chamou a situação de “patética”. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/canada-impoe-tarifas-de-25-aos-carros-dos-estados-unidos-em-resposta-a-taxacao-anunciada-por-trump/

Canadá impõe tarifas de 25% aos carros dos Estados Unidos, em resposta à taxação anunciada por Trump

2025-04-03