Mundo Canadá vai reduzir entrada de trabalhadores estrangeiros temporários

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Nos próximos 90 dias, será feita uma nova revisão total do programa. (Foto: Reprodução)

O Canadá vai reduzir a entrada de trabalhadores estrangeiros temporários de acordo com um pacote de regras mais rígidas anunciadas nessa segunda-feira (26), como parte de uma reversão de sua generosa política de imigração. As regras restabelecem a proibição da concessão de permissões a trabalhadores estrangeiros temporários para empregos de baixa remuneração em cidades com uma taxa de desemprego de 6% ou mais.

O Canadá registrou recentemente seu maior crescimento populacional em mais de meio século, impulsionado pela imigração. Quando a população do país ultrapassou os 40 milhões, o desemprego aumentou.

“[As regras de imigração devem fazer] sentido na economia atual para os canadenses, mas também para o mercado de trabalho, que continua a se contrair”, disse o Ministro da Imigração, Marc Miller, em uma entrevista coletiva. “Não hesitaremos em tomar outras medidas, se necessário”, completou.

Ottawa havia concordado com as demandas das empresas para aumentar o acesso ao programa de trabalhadores estrangeiros temporários, uma vez que as empresas lutavam para preencher vagas de emprego à medida que a economia decolava após as restrições da pandemia de Covid-19.

O governo respondeu quase dobrando o número de trabalhadores estrangeiros temporários admitidos no País e expandiu suas regras para permitir a atividade em setores como o de fast food. Anteriormente, a maioria trabalhava no setor agrícola. Mas a taxa de desemprego do Canadá no ano passado subiu para 6,4% e o crescimento populacional exerceu uma pressão intensa sobre a habitação e os serviços sociais.

“Queremos garantir que os canadenses tenham acesso a esses empregos [e eliminar os abusos no programa de trabalhadores estrangeiros temporários]”, reforçou o Ministro do Trabalho, Randy Boissonnault.

Baixa remuneração

Entre as novas regras anunciadas nessa segunda-feira, as autorizações para empregos de baixa remuneração serão emitidas por apenas um ano, em vez de dois anos. Os setores de agricultura, saúde e construção estarão isentos. As novas regras entrarão em vigor em 26 de setembro.

Os empregadores serão limitados a contratar não mais do que 10% de sua força de trabalho total por meio do programa de trabalhadores estrangeiros quando as funções exigirem salários baixos, e a duração máxima de contratação de trabalhadores por meio dessa categoria será reduzida pela metade, para um ano.

O governo federal do Canadá disse ainda que continuará monitorando as condições do mercado de trabalho e que introduzirá outras mudanças no programa de contratação de estrangeiros nos próximos meses.

Nos próximos 90 dias, será feita uma nova revisão total do programa, que poderá resultar em restrições a trabalhadores estrangeiros temporários com salários altos, a aplicações existentes de avaliação de impacto no mercado de trabalho em que um emprego não tenha sido preenchido e aos setores que agora têm exceções, inclusive para áreas rurais.

