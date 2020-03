Notícias Cancelada a etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude que seria realizada em Gramado

Por Redação O Sul | 26 de março de 2020

Secretário estadual João Derly ressaltou a necessidade da medida. (Foto: Arquivo/Agência Câmara)

Em mais uma ação preventiva contra a pandemia de coronavírus, o COB (Comitê Olímpico Brasileiro) cancelou as etapas regionais dos JEJ (Jogos Escolares da Juventude) de 2020, originalmente previstas para o período de 20 a 24 de setembro. O município de Gramado, na Serra Gaúcha, sediaria a chamada “Fase Amarela” do evento, com atletas das Regiões Sul e Sudeste, além dos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul.

“Foi muito difícil receber a notícia”, lamentou o titular da SEL (Secretaria do Esporte e Lazer) do Rio Grande do Sul, João Derly, que no entanto ressaltou a necessidade de se priorizar a saúde dos atletas e demais envolvidos no evento. Ele também aproveitou para elogiar o empenho do governo gaúcho e do prefeito gramadense Fedoca Bertolucci na busca de parcerias que viabilizassem a inclusão do município no roteiro da competição.

Conforme o gerente-executivo de Desenvolvimento Esportivo do COB, Kenji Saito, após o cancelamento das etapas regionais, a entidade trabalha internamente para analisar diferentes cenários de realização da etapa nacional no final do ano:

“A confirmação da fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude acontecerá até o final de junho, sem abrir mão da segurança e do respeito às determinações das autoridades”.

Abrangência

Os JEJ reúnem anualmente mais de 2 milhões de jovens em seletivas municipais e estaduais, abrangendo estudantes de aproximadamente 40 mil escolas públicas e particulares de quase 4 mil municípios brasileiros. A cada ano, a fase nacional conta com mais de 7 mil alunos-atletas com idades de 12 a 17 anos.

(Marcello Campos)

