Saúde Câncer de mama: SUS disponibiliza medicamento que reduz risco de metástase

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No Brasil, o número total de novos diagnósticos ao ano chega a 60 mil. Foto: Agência Brasil No Brasil, o número total de novos diagnósticos ao ano chega a 60 mil. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O câncer de mama é causado pela multiplicação desordenada de células anormais da glândula. A doença se manifesta de maneira diferente em cada pessoa. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, enquanto outros crescem lentamente.

Na maioria dos casos, com tratamento adequado e precoce o prognóstico é positivo. No entanto, o tumor pode invadir outros órgãos gerando um quadro de metástase. O câncer de mama metastático é uma condição incurável. A sobrevida mediana de uma paciente com doença metastática é de aproximadamente dois anos, podendo variar de uma pessoa para outra.

O Ministério da Saúde incorporou no Sistema Único de Saúde (SUS) o medicamento trastuzumabe entansina, ou TDMI-1, indicado para o tratamento de pacientes com câncer de mama HER2-positivo em esquema de monoterapia, método em que a terapia é realizada utilizando apenas uma droga ou procedimento.

De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o câncer de mama é classificado em três subtipos principais. As categorias são associadas à presença ou ausência de marcadores moleculares para receptores de estrogênio ou progesterona e o chamado “fator de crescimento epidérmico humano 2” (ou HER2): HER2 negativo (70 a 80% dos pacientes), HER2 positivo (15 a 20%) e triplo-negativo (tumores sem os três marcadores moleculares padrão; 13 a 15%).

No Brasil, estima-se 20% dos casos correspondam ao tipo HER2 positivo (média de 13.400 casos por ano), dos quais 80% são tratados no SUS, em torno de 10.700 pacientes.

HER2-positivo

O médico mastologista Marcelo Belo, diretor do Hospital do Câncer III, do Instituto Nacional de Câncer (Inca), explica que a medicação aprovada e incorporada ao SUS é destinada a pacientes com a esse tipo específico de câncer de mama, chamado HER2 positivo.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (12). A tecnologia recebeu recomendação favorável de incorporação ao SUS após passar por avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). O Ministério da Saúde não detalhou quando o fármaco estará disponível para pacientes da rede pública de saúde.

Problema mundial de saúde pública, o câncer de mama se destaca por ser o tipo da doença que mais atinge mulheres, apresentando altas taxas de ocorrência e de mortalidade. A incidência tem aumentado de forma expressiva em países da Ásia, África e América do Sul em decorrência do envelhecimento da população.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, em 2018, 627 mil mulheres morreram de câncer de mama em todo o mundo. No Brasil, o número total de novos diagnósticos ao ano chega a 60 mil, resultando em uma taxa de incidência de 60/100 mil habitantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde